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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حازم حلمي : معظم أمراض العصب البصري المكتسبة يمكن السيطرة عليها بالتشخيص المبكر

د. حازم حلمي
د. حازم حلمي
شيماء جمال

قال الدكتور حازم حلمي استشاري طب وجراحة المياه الزرقاء والعصب البصري: إن أغلب أمراض العصب البصري التي يمكن السيطرة عليها هي الأمراض المكتسبة، موضحًا أنها تنتج عن سبب طارئ يصيب العصب البصري لدى شخص وُلد طبيعيًا وكان يتمتع بعصب بصري سليم، ثم تعرض لاحقًا لمشكلة أثرت عليه. 

وأضاف الدكتور حازم حلمي خلال برنامج الدكتور على القاهرة والناسأنه في حال اكتشاف السبب وعلاجه والتخلص من آثاره في الوقت المناسب، فإن الحالة تتحسن بشكل كبير، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الناس لا يدركون هذه الحقيقة.

وأوضح استشاري طب وجراحة المياه الزرقاء والعصب البصري أن المشكلة الأساسية تكمن في تأخر اكتشاف الإصابة، إذ يقضي بعض المرضى وقتًا طويلًا في البحث عن سبب الأعراض والتنقل بين الأطباء، قبل أن يتم تشخيص إصابتهم بمشكلة في العصب البصري، وهو ما يحدث أحيانًا بعد فوات الأوان. وأكد أنه إذا جرى اكتشاف المشكلة منذ ظهور الأعراض الأولى وبدأ العلاج مبكرًا، فلا تكون هناك مشكلة في أغلب الحالات.

وأشار حازم حلمي إلى أن الاستثناء يتمثل في بعض الأمراض الجينية أو الوراثية، التي يحدث فيها تدهور أو موت تدريجي لخلايا العصب البصري وفق عوامل وراثية وفي مرحلة عمرية معينة، وهي الحالات التي لا يزال التعامل معها محدودًا حتى الآن. أما الأمراض الناتجة عن أسباب ثانوية أو طارئة، فإن اكتشافها مبكرًا وعلاجها بالشكل الصحيح يحقق نتائج جيدة، ولا تمثل مشكلة إذا تم التدخل في الوقت المناسب.

العصب البصري القاهرة والناس العين د حازم حلمي البصر

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