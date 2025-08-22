صحة الغربية: توريد جهاز أشعة مقطعية على العصب البصري والشبكية لرمد طنطا وزفتى

أعلن الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن توريد جهاز OCT (الأشعة المقطعية على العصب البصري والشبكية) لمستشفى رمد طنطا وزفتى، وذلك ضمن خطة تطوير وتجهيز مستشفيات الرمد بالمحافظة ، تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة واللواء اشرف الجندي محافظ الغربية .

دعم وزارة الصحة

وأكدت الدكتورة اعتدال، مسئول مستشفيات الرمد بالغربية، أن الجهاز يُعد إضافة نوعية لخدمة مرضى العيون، حيث يساهم في التشخيص المبكر والدقيق لأمراض الشبكية والعصب البصري، مما يرفع من كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

تدشين 274 عملية

كما أوضحت أن مستشفيات رمد الغربية شهدت مؤخرًا إجراء 274 عملية متنوعة شملت: المياة البيضاء، عمليات الشبكية والقرنية، تسليك القناة الدمعية، الحقن الشبكية، بالإضافة إلى عمليات أخرى دقيقة، وذلك في إطار المبادرة القومية للقضاء على قوائم الانتظار وتقديم أفضل خدمة علاجية للمرضى.

توفير أحدث الأجهزة الطبية

ويأتي هذا الإنجاز في إطار حرص وزارة الصحة على توفير أحدث الأجهزة الطبية وتطوير الخدمة العلاجية بما يواكب احتياجات المرضى بمحافظة الغربية.