أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا السبت 28 فبراير 2026، والتى تشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس شديد البرودة فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلاً، كما توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

حالة الطقس غدا السبت 28 فبراير 2026

نوهت الأرصاد الجوية، فى بيان، بأن الظواهر الجوية المتوقعة خلال حالة الطقس غدا السبت تتضمن شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحا) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة

توجد غدًا فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وهناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة، سرعة الرياح من (50 إلى 60) كم/س، وارتفاع الأمواج (2 إلى 3) متر.