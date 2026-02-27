فرمان من فيفا.. الأهلي مهدد بإيقاف القيد | اعرف السبب

كشف الاعلامي محمد عراقي عن مفأجاة بشأن قرار الاتحاد الدولي فيفا في شكوى ريبيرو المدير الفني السابق للاهلي

وكتب عراقي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ”:" للعلم.. الأهلي للأسف اتحكم عليه بغرامة تتخطى المليون و200 ألف دولار وليس 600 ألف فقط في أزمة ريبيرو، تم صدور حكم نهائي لمساعديه بقيمة 560 ألف دولار، والفائدة بتعد من شهر أغسطس !!، وفي حالة عدم سداد الأهلي خلال 45 يوم- بدأت من أمس ، سيتم إيقاف قيد الأهلي كما حدث بالمثل مع نادي مودرن سبورت، الذي تم إيقاف قيده بسبب قضية مماثلة وانتهت المدة دون دفع الغرامة."

كان الدكتور عبدالله شحاتة المستشار القانوني لقطاع كرة القدم قد قال إن النادي الأهلي سيتقدم بطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية كاس ضد الحكم الصادر من غرفة أوضاع اللاعبين فى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لصالح الإسباني خافيير ريبيرو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول تعويض إجمالي 588 ألف دولار شاملة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد 3 شهور.

وأضاف أن هذه الخطوة سيتم الإنتهاء منها بعد 3 أسابيع على الأكثر عقب تسلم النادي حيثيات القرار الصادر لمصلحة المدرب الإسباني مشيرا إلي أن الحكم ليس نهائيا وهناك درجات تقاضي أخري وسيتم الطعن عليه وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.