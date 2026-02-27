قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
مسلسل كان ياما كان.. نقل يسرا اللوزي للمستشفى بعد محاولتها الانتحار
لا تعايرني ولا أعايرك .. رد فعل صادم من نجم الزمالك على حكم الفيفا ضد الأهلي
عيسى سي حكمًا لمباراة الأهلي والترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
حزن عصام عمر بعد وفاة والدته في الحلقة العاشرة من مسلسل عين سحرية
أحمد عبد الحميد: كزبرة موهوب ويستحق البطولة.. والسوشيال ميديا تظلم وتضلل أحيانًا
هل يجوز استخدام لصقات النيكوتين في نهار رمضان؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أغرب مكافأة | شركة تمنح موظفيها 26 مليون دولار نقدا : خذ ما تستطيع حمله
كهربائية بالكامل.. الكشف عن ولينج MINI بتصميم صغير الحجم
ترامب: لدينا أعظم جيش في العالم.. وأتمنى عدم استخدامه ضد إيران
عفاف رشاد: ألغيت سفري بسبب دروي في المداح 6| خاص
السكة الحديد: تشكيل لجنة لفحص القطار 977 بعد خروج عربتين عن القضبان بالأقصر
رياضة

تشكيل مواجهة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي

الاتفاق
الاتفاق
إسلام مقلد

أعلن مدربا فريقي الحزم والاتفاق التشكيل الرسمي لفريقيهما استعدادًا لمواجهتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

تشكيل الحزم ضد الاتفاق

حراسة المرمى: زايد

خط الدفاع: بوطويل - روزبيه - تنكر

خط الوسط: الراشد - باه - عومارو - النخلي

خط الهجوم: موكوانا - السومة - مارتينيز

البدلاء: محمد عيسى اليامي - يوسف المزيريب - عبد الرحمن الخيبري - نواف الحبشي - عبد العزيز الضويحي - ماجد الغامدي - عبد الرحمن الدخيل - احمد الشمراني - عبد العزيز الحربي

وجاء تشكيل الاتفاق كالتالي:

حراسة المرمى: روداك

خط الدفاع: العليان - مادو - هندري - هندي

خط الدفاع: فينالدوم - علي - دودا - كوستا

خط الدفاع: غلوشيفيتش - كوكا

البدلاء: فارس الغامدي - عواد دهل - موهاو نكوتا - عبد الباسط هوساي - جلال السالم - حسن المسلم - زياد الغامدي - ياسر عبدالله الشمري - راضي العتيبي

الحزم والاتفاق الحزم الاتفاق دوري روشن السعودي للمحترفين دوري روشن السعودي دوري روشن

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

ارشيفيه

إصابة 7 أشخاص بالتسمم بسبب تناول وجبة طعام في الدقهلية

القافلة

ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. الفرق الطبية تقدم خدماتها لـ 8 آلاف و443 من مواطني الإسماعيلية

محافظ أسيوط يشارك عمال نظافة حي غرب إفطارًا جماعيًا

محافظ أسيوط يشارك عمال نظافة حي غرب إفطارًا جماعيًا .. صور

بالصور

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

