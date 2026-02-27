تشكيل مواجهة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي

أعلن مدربا فريقي الحزم والاتفاق التشكيل الرسمي لفريقيهما استعدادًا لمواجهتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

تشكيل الحزم ضد الاتفاق

حراسة المرمى: زايد

خط الدفاع: بوطويل - روزبيه - تنكر

خط الوسط: الراشد - باه - عومارو - النخلي

خط الهجوم: موكوانا - السومة - مارتينيز

البدلاء: محمد عيسى اليامي - يوسف المزيريب - عبد الرحمن الخيبري - نواف الحبشي - عبد العزيز الضويحي - ماجد الغامدي - عبد الرحمن الدخيل - احمد الشمراني - عبد العزيز الحربي

وجاء تشكيل الاتفاق كالتالي:

حراسة المرمى: روداك

خط الدفاع: العليان - مادو - هندري - هندي

خط الدفاع: فينالدوم - علي - دودا - كوستا

خط الدفاع: غلوشيفيتش - كوكا

البدلاء: فارس الغامدي - عواد دهل - موهاو نكوتا - عبد الباسط هوساي - جلال السالم - حسن المسلم - زياد الغامدي - ياسر عبدالله الشمري - راضي العتيبي