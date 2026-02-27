أرخص 5 سيارات صينية في مصر.. اركب أوتوماتيك 2026

يقدم الصانع الصيني الكثير من السيارات الرياضية من فئة الـ SUV والكروس أوفر، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة في السوق المصري، نسبة إلى التصميم الخارجي والمساحة، وتنوع التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب التنوع السعري وفقًا للاصدارات المقدمة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق أرخص 5 طرازات من كل علامة صينية في السوق المصري، وذلك عن الفئة الرياضية.

جيتور اكس 70 بلس

جيتور اكس 70 بلس

تستمد السيارة جيتور اكس 70 بلس قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 156 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، وتقدم بسعر 1,160,000 جنيه.

إم جي ZS

إم جي ZS

تعتمد السيارة إم جي ZS على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيار، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 929,990 و 1,040,000 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

تأتي شيري تيجو 4 برو بمحرك تيربو رباعي الأسطوانات 4 سلندر، بقوة قدرها 111 حصانا أو 145 حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبسعر يتراوح بين 875,000 و 980,000 جنيه.

شانجان CS35 PLUS

شانجان CS35 PLUS

دعمت شانجان CS35 PLUS بمحرك 1400 سي سي تيربو، بقوة 160 حصانًا، و260 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك، دفع أمامي، وبأسعار تبدأ من 950,000 إلى 1,150,000 جنيه.

بايك X55

بايك X55

تعتمد السيارة على محرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 185 حصانًا، و305 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، ويتراوح سعر السيارة بايك X55 بين 1,099,900 و 1,314,900 جنيه.