أحمد عبد الحميد يثير الجدل بتصريح عن إسماعيل ياسين: حظه كان أكبر من موهبته
كشف لغز مقتل فتاة في منزل خطيبها ببورسعيد
كاف يقر زيادة تاريخية في جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية
أولاد الراعي الحلقة 9 .. أحمد عيد يطلق النار على ماجد المصري
دعاء الجمعة الثانية من رمضان باسم الله الأعظم .. ردده طول اليوم يستجاب لك
«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
مفاوضات جنيف.. إيران تتمسك بالتخصيب داخل أراضيها وترفع سقف شروط الاتفاق مع واشنطن
إنقاذ فتاة قفزت من سقالة مرسى معدية ركاب بورسعيد بقناة السويس في اللحظات الأخيرة
تهديدات بخصم 60 نقطة.. هل يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى؟
سموتريتش يرد على رئيس الوزراء الفلسطيني: الدولة اليهودية من النهر إلى البحر
السيد البدوى : حل مجلس إدارة صحيفة الوفد .. ولائحة جديدة للمؤسسة
موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أشهر 5 سيارات SUV في السوق المصري.. الأولى بأقل سعر

سيارات SUV
سيارات SUV
صبري طلبه

يضم السوق المصري مجموعة من أشهر السيارات الرياضية، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، ضمن عائلة الـ SUV، حيث تتنوع من ناحية القدرات الفنية والتجهيزات، إلى جانب الأسعار وبلد المنشأ.

ويقدم موقع "صدى البلد" أحدث الاسعار وأبرز المواصفات الفنية لاشهر 5 سيارات SUV في السوق المصري.

شيري تيجو 7

شيري تيجو 7

تعتمد السيارة شيري تيجو 7 من الناحية الفنية على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 929,000 جنيه وصولًا إلى 999,000 جنيه.

هيونداي توسان

هيونداي توسان

دعمت السيارة هيونداي توسان بمحرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانا، و265 نيوتن متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيارات، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 9 ثواني، وتقدر أسعار السيارة بقيمة تتراوح بين 1,550,000 و 2,150,000 جنيه.

كيا سبورتاج

كيا سبورتاج

تأتي السيارة كيا سبورتاج بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتDCTسباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، مع تقنية الجر الأمامية، وبسعر يتراوح بين 1,699,900 جنيه وصولًا إلى 2,249,900 جنيه.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

ميتسوبيشي اكليبس كروس

زودت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 150 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء 8 غيار، وبسعر يتراوح بين 1,400,000 و 1,690,000 جنيه.

إم جي RX5 PLUS

إم جي RX5 PLUS

حصلت السيارة إم جي RX5 PLUS على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يقدر بـ 1,380,000 جنيه.

