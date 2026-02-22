قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم نور الدين يطالب بتكاتف رابطة الأندية مع اتحاد الكرة لإنهاء أزمات التحكيم
مسئول إيراني: محادثات غير مباشرة مع واشنطن في مارس للوصول لاتفاق مؤقت
رئيس جامعة القاهرة يعلن صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتورة وسام نصر عميدًا لكلية الإعلام
حسام موافي يحذر: غياب العرق قد يكون جرس إنذار.. ولا علاج من شاشة التلفزيون
الأرصاد: طقس الغد بارد نهارا شديد البرودة ليلا والصغري بالقاهرة 11 درجة
الوزراء: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
دعاء الإفطار رابع أيام شهر رمضان.. كلمات قالها النبي تفتح لك أبواب السماء
الخدمة السرية الأمريكية: مقتل رجل مسلح حاول دخول منتجع ترامب
شوط أول سلبي بين ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
توروب في ورطة.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري
شوط أول سلبي بين سندرلاند وفولهام بالدوري الإنجليزي
تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أسعار تويوتا تندرا 2026 البيك أب في السعودية.. ظهور إكسبنج G02 الكبيرة في الصين قبل طرحها رسميا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
إبراهيم القادري

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

أطلقت شركة دودج طرازها الجديد دودج أتيتيود GT جرين هورنت إديشن موديل 2026، وتنتمي أتيتيود GT جرين هورنت إديشن لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا تندرا موديل 2026، وتنتمي تندرا لفئة السيارات البيك أب الرياضية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

ظهرت للمرة الأولى سيارة G02 المرتقبة من شركة إكسبنج خلال اختبارات ميدانية في الصين، قبل الإعلان الرسمي عنها، ما أتاح لمحة مبكرة عن طراز كروس أوفر كهربائي كبير ينتظر أن ينضم إلى تشكيلة الشركة، ووفق المعطيات الأولية، يرجح أن تمثل G02 نسخة أصغر من الطراز GX الذي كشفت الشركة عن صوره الرسمية مؤخرا، مع احتمالات تقديمها بخيارين للدفع: كهربائي بالكامل (BEV) ومدى ممتد (EREV).

سيارات جديدة 2026 السوق المحلي دودج أتيتيود GT تويوتا تندرا 2026 تندرا 2026 أسعار تويوتا تندرا 2026 إكسبنج G02

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

