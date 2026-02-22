أخبار السيارات| أسعار تويوتا تندرا 2026 البيك أب في السعودية.. ظهور إكسبنج G02 الكبيرة في الصين قبل طرحها رسميا

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

أطلقت شركة دودج طرازها الجديد دودج أتيتيود GT جرين هورنت إديشن موديل 2026، وتنتمي أتيتيود GT جرين هورنت إديشن لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا تندرا موديل 2026، وتنتمي تندرا لفئة السيارات البيك أب الرياضية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

ظهرت للمرة الأولى سيارة G02 المرتقبة من شركة إكسبنج خلال اختبارات ميدانية في الصين، قبل الإعلان الرسمي عنها، ما أتاح لمحة مبكرة عن طراز كروس أوفر كهربائي كبير ينتظر أن ينضم إلى تشكيلة الشركة، ووفق المعطيات الأولية، يرجح أن تمثل G02 نسخة أصغر من الطراز GX الذي كشفت الشركة عن صوره الرسمية مؤخرا، مع احتمالات تقديمها بخيارين للدفع: كهربائي بالكامل (BEV) ومدى ممتد (EREV).