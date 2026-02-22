شاهد| دودج أتيتيود GT جرين هورنت إديشن 2026

أطلقت شركة دودج طرازها الجديد دودج أتيتيود GT جرين هورنت إديشن موديل 2026، وتنتمي أتيتيود GT جرين هورنت إديشن لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

دودج أتيتيود GT جرين هورنت إديشن موديل 2026

طرحت دودج أتيتيود GT جرين هورنت إديشن لأول مرة في المكسيك، وهذه السيارة تعتبر نسخة محدودة من دودج أتيتيود، بالاضافة إلي ان دودج طرحت الإصدار نفسه العام الماضي بعدد 300 وحدة فقط على مستوى المكسيك، والان سيتم إنتاج 150 سيارة فقط.

مواصفات دودج أتيتيود GT جرين هورنت إديشن موديل 2026

دودج أتيتيود GT جرين هورنت إديشن موديل 2026

تظهر سيارة دودج أتيتيود GT جرين هورنت إديشن موديل 2026 بـ لمسات تصميم هجومية، وبها طلاء باللون الأخضر المطفي، وبها شبك أمامي أسود مع عناصر باللون الأسود المطفي، وبها عجلات ألمنيوم مقاس 18 بوصه بلون أسود ساتان فريد، وبها جناح ثابت، وبها ناشر هواء مستوحى من رياضة السيارات، وبها 4 مخارج عادم .

محرك دودج أتيتيود GT جرين هورنت إديشن موديل 2026

تحصل سيارة دودج أتيتيود GT جرين هورنت إديشن موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 168 حصان، وبها عزم دوران 270 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 6.9 ثانية .

دودج أتيتيود GT جرين هورنت إديشن موديل 2026

وجدير بالذكر ان شركة ستيلانتيس لا تطرح طراز أتيتيود في السوق الأميركية لعدة اعتبارات، وذلك لان السيارات السيدان المدمجة لم تعد تحظى بإقبال قوي، بالاضافة إلي أن أتيتيود ليست سيارة مطورة محليًا في أميركا الشمالية، بل هي في الأصل نسخة معاد تسميتها من طراز صيني يطلق عليه اسم GAC Empow .

تاريخ شركة دودج في صناعة السيارات

تأسست شركة دودج عام 1900 على يد الأخوين جون وهوراس دودج في ديترويت، وبدأت كشركة لتصنيع قطع غيار السيارات قبل إطلاق أول سيارة كاملة خاصة بها عام 1914، لتصبح سريعاً رائدة في المتانة والقوة.

استحوذت كرايسلر على الشركة عام 1928، وتميزت تاريخياً بمحركات HEMI الجبارة وسيارات الأداء مثل تشارجر وتشالنجر .

دودج أتيتيود GT جرين هورنت إديشن موديل 2026

وتعرف دودج حالياً بكونها علامة تجارية أمريكية أصيلة تركز على السيارات الرياضية وسيارات الأداء العالي، بالإضافة إلى الشاحنات وسيارات السيدان، وتاريخها حافل بالتحولات، من التأسيس كورشة محركات إلى عملاق صناعة سيارات العضلات.