الوزراء: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
دعاء الإفطار رابع أيام شهر رمضان.. كلمات قالها النبي تفتح لك أبواب السماء
الخدمة السرية الأمريكية: مقتل رجل مسلح حاول دخول منتجع ترامب
شوط أول سلبي بين ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
توروب في ورطة.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري
شوط أول سلبي بين سندرلاند وفولهام بالدوري الإنجليزي
400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟
سمير عثمان يرفض الاستعانة بخبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام
حسام موافي : الصيام مدرسة حياة في تهذيب النفس وضبط المشاعر
الفنان كريم مغاوري يكشف تطويرات حالته الصحية.. خاص
السكة الحديد: جرار زراعي يقتحم القضبان بين محطتي فاقوس والسماعنة | تفاصيل
شوط أول سلبي بين ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 27 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري محمد صلاح في خط هجوم الريدز.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – ميلوس كيركز

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافنبرخ – فلوريان فيرتز

خط الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – هوجو إيكيتيكي.

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد نوتينجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

