رياضة

صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

مجدي سلامة

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه أمام نوتنجهام فورست، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات الجولة 27 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري محمد صلاح في خط هجوم الريدز.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – ميلوس كيركز

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافنبرخ – فلوريان فيرتز

خط الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – هوجو إيكيتيكي.

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد نوتينجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

منها الشاي والقهوة.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في السحور

مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور

أفضل مصادر البروتين في السحور

افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

