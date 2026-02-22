مجرد شظايا.. تفاصيل ما حدث بموقع تصوير مسلسل إفراج| خاص

كشف مصدر مقرب من فريق عمل مسلسل إفراج، للفنان عمرو سعد، تفاصيل ما حدث داخل لوكيشن التصوير.

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إن ما حدث هو ماس كهربائى في أحد كابلات الباور المغذية لموقع التصوير، ونتج عن شظايا، وعلى الفور تم السيطرة على الموقف بفصل الكهرباء عن موقع التصوير.

وأضاف المصدر، أن الموقف لم يتطور إلى حريق وسرعان ما تمت السيطرة على الأمر وتم استئناف التصوير.

لوكيشن تصوير مسلسل إفراج

أحداث مسلسل إفراج

يجسد عمرو سعد شخصية عباس وهو شاب فقير يسعى لتحسين حياته وسط صراعات ومفاجآت غير متوقعة ويضم المسلسل نخبة كبيرة من ابرز النجوم والمسلسل مكون من 30 حلقة.

وتشارك أيضًا الفنانة تارا عماد دور البطولة النسائية ضمن احداث المسلسل بشخصية “كراميلا”، وهي فتاة من مدينة طنطا وتعمل مغنية في أحد الفنادق الكبرى وتتقابل كراميلا مع عباس وتتوالى الأحداث.

مسلسل إفراج

مسلسل إفراج بطولة النجم عمرو سعد ويشاركه البطولة كل من تارا عماد، حاتم صلاح، عبدالعزيز مخيون، سما إبراهيم، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، شريف الدسوقي، صفوة، بسنت شوقي، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.