الخدمة السرية الأمريكية: مقتل رجل مسلح حاول دخول منتجع ترامب

أعلنت الخدمة السرية الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل رجل مسلح بالرصاص بعد دخوله المنطقة الأمنية المحيطة بمنتجع مارالاجو، الذي يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بالم بيتش، فلوريدا.

وأوضحت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية أنه لم يتم الكشف عن اسم الشخص الذي قُتل. ووفقاً للخدمة السرية، فقد شوهد بالقرب من البوابة الشمالية لمنتجع مارالاجو وهو يحمل ما يبدو أنه بندقية صيد وعبوة وقود.

وقال قائد شرطة مقاطعة بالم بيتش، ريك برادشو، في مؤتمر صحفي مقتضب، إن الرجل واجهه اثنان من عناصر الخدمة السرية ونائب قائد الشرطة.

وقال برادشو: "أُمر بإسقاط قطعتي المعدات اللتين كانتا بحوزته. عندها وضع عبوة البنزين، ورفع البندقية إلى وضعية إطلاق النار". وأضاف أن العميلين ونائبه "أطلقوا النار لتحييد التهديد".

وطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من سكان المناطق المجاورة لمنتجع مارالاجو مراجعة كاميرات المراقبة لديهم بحثًا عن أي لقطات قد تساعد المحققين.

وأبلغت عائلة المشتبه به، وهو في أوائل العشرينات من عمره ومن ولاية كارولاينا الشمالية، عن فقدانه قبل أيام. ويعتقد المحققون أنه غادر ولاية كارولاينا الشمالية متجهاً جنوباً، وحصل على بندقية صيد في طريقه، حسبما صرح المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية أنتوني جوليلمي، الذي أضاف أنه تم العثور على صندوق البندقية في سيارته.

وقال جوليلمي إن الرجل دخل بسيارته من البوابة الشمالية لمنتجع مارالاجو بينما كانت سيارة أخرى تغادر.

وعلى الرغم من أن ترامب يقضي عطلات نهاية الأسبوع في منتجعه، إلا أنه كان متواجداً في البيت الأبيض وقت وقوع الحادث. كما كانت السيدة الأولى ميلانيا ترامب برفقة الرئيس.