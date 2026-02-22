قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
دعاء الإفطار رابع أيام شهر رمضان.. كلمات قالها النبي تفتح لك أبواب السماء
الخدمة السرية الأمريكية: مقتل رجل مسلح حاول دخول منتجع ترامب
شوط أول سلبي بين ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
توروب في ورطة.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري
شوط أول سلبي بين سندرلاند وفولهام بالدوري الإنجليزي
400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟
سمير عثمان يرفض الاستعانة بخبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام
حسام موافي : الصيام مدرسة حياة في تهذيب النفس وضبط المشاعر
الفنان كريم مغاوري يكشف تطويرات حالته الصحية.. خاص
السكة الحديد: جرار زراعي يقتحم القضبان بين محطتي فاقوس والسماعنة | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخدمة السرية الأمريكية: مقتل رجل مسلح حاول دخول منتجع ترامب

الخدمة السرية الأمريكية: مقتل رجل مسلح حاول دخول منتجع ترامب
الخدمة السرية الأمريكية: مقتل رجل مسلح حاول دخول منتجع ترامب
أ ش أ

أعلنت الخدمة السرية الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل رجل مسلح بالرصاص بعد دخوله المنطقة الأمنية المحيطة بمنتجع مارالاجو، الذي يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بالم بيتش، فلوريدا.

وأوضحت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية أنه لم يتم الكشف عن اسم الشخص الذي قُتل. ووفقاً للخدمة السرية، فقد شوهد بالقرب من البوابة الشمالية لمنتجع مارالاجو وهو يحمل ما يبدو أنه بندقية صيد وعبوة وقود.

وقال قائد شرطة مقاطعة بالم بيتش، ريك برادشو، في مؤتمر صحفي مقتضب، إن الرجل واجهه اثنان من عناصر الخدمة السرية ونائب قائد الشرطة.

وقال برادشو: "أُمر بإسقاط قطعتي المعدات اللتين كانتا بحوزته. عندها وضع عبوة البنزين، ورفع البندقية إلى وضعية إطلاق النار". وأضاف أن العميلين ونائبه "أطلقوا النار لتحييد التهديد".

وطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من سكان المناطق المجاورة لمنتجع مارالاجو مراجعة كاميرات المراقبة لديهم بحثًا عن أي لقطات قد تساعد المحققين.

وأبلغت عائلة المشتبه به، وهو في أوائل العشرينات من عمره ومن ولاية كارولاينا الشمالية، عن فقدانه قبل أيام. ويعتقد المحققون أنه غادر ولاية كارولاينا الشمالية متجهاً جنوباً، وحصل على بندقية صيد في طريقه، حسبما صرح المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية أنتوني جوليلمي، الذي أضاف أنه تم العثور على صندوق البندقية في سيارته.

وقال جوليلمي إن الرجل دخل بسيارته من البوابة الشمالية لمنتجع مارالاجو بينما كانت سيارة أخرى تغادر.

وعلى الرغم من أن ترامب يقضي عطلات نهاية الأسبوع في منتجعه، إلا أنه كان متواجداً في البيت الأبيض وقت وقوع الحادث. كما كانت السيدة الأولى ميلانيا ترامب برفقة الرئيس.

الخدمة السرية الأمريكية مقتل رجل مسلح بالرصاص المنطقة الأمنية المحيطة بمنتجع مارالاجو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالم بيتش فلوريدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

صورة أرشيفية

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

ترشيحاتنا

"واشنطن بوست": إدارة ترامب تكافح لإنفاق 500 مليار دولار إضافية على الجيش الأمريكي

واشنطن بوست: إدارة ترامب تكافح لإنفاق 500 مليار دولار إضافية على الجيش الأمريكي

نزوح قياسي للأموال من "وول ستريت": 75 مليار دولار تغادر الأسهم الأمريكية في تحول للاسواق الخارجية

نزوح قياسي للأموال من وول ستريت.. خروج 75 مليار دولار من الأسهم الأمريكية للأسواق الخارجية

نتفليكس

تحقيق أمريكي موسع حول استحواذ نتفليكس على وارنر براذرز ديسكفري

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نائبة محافظ الشرقية تتابع العمل بالمركز التكنولوجي ومعرض أهلاً رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد