عراقجي: إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم أمريكي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة متلفزة مع شبكة CBS الأمريكية، أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها إذا ما تعرضت لأي هجوم من قبل الولايات المتحدة، مشددًا على أن هذا الحق “مكفول بموجب القوانين والأعراف الدولية”.

وجاءت تصريحات عراقجي خلال مقابلة بُثّت على برنامج إخباري للشبكة الأميركية، حيث سُئل عن احتمالات التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وأوضح أن “إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها لن تتردد في الرد إذا فُرضت عليها المواجهة”، مضيفًا أن سياسة بلاده تقوم على “الردع والدفاع المشروع، لا المبادرة بالهجوم”.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن بلاده تعتبر أي عمل عسكري يستهدف أراضيها أو مصالحها “انتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة”، ولا سيما المادة 51 التي تنص على حق الدول في الدفاع عن النفس في حال تعرضها لاعتداء مسلح.



وأضاف أن طهران “أبلغت الأطراف الدولية عبر القنوات الدبلوماسية بأنها تفضّل الحلول السياسية، لكنها مستعدة لكل السيناريوهات”.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة على خلفية ملفات عدة، من بينها البرنامج النووي الإيراني، والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

وكانت الإدارة الأميركية قد عبّرت مرارًا عن قلقها من أنشطة إيران الإقليمية وبرنامجها النووي، في حين تؤكد طهران أن برنامجها “سلمي بحت”.

ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الأميركية على تصريحات عراقجي، إلا أن واشنطن تؤكد عادة التزامها بـ”أمن حلفائها في المنطقة” وبمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بحسب بيانات رسمية سابقة صادرة عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية.

ويرى مراقبون أن تصريحات عراقجي تعكس تمسك طهران بخطاب الردع في مواجهة الضغوط الغربية، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام المسار الدبلوماسي. ويشير محللون إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحركات سياسية مكثفة لاحتواء أي تصعيد محتمل، خاصة في ظل التوازنات الحساسة التي تشهدها المنطقة.

يُذكر أن مقابلة عباس عراقجي بُثّت عبر شبكة CBS الأمريكية، وفق ما أوردته القناة على منصاتها الرسمية، وتداولت مقتطفات منها وسائل إعلام دولية وإيرانية، ما أعاد تسليط الضوء على مسار العلاقات المتوترة بين البلدين.