رامز جلال عن مصطفى غريب: بينافس بيومي فؤاد .. وشيطان الفلوس غواه
فايننشال تايمز: إيران وقعت صفقة مع روسيا لشراء آلاف الصواريخ المحمولة
البرلمان التركي: نبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لمنع أي هجوم على إيران
عراقجي: إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم أمريكي
مواعيد البنك الأهلي في رمضان.. متى تغلق الفروع؟
صلاة التراويح في رمضان هل هي 8 ركعات أم 20؟.. اعرف كيف أداها النبي
بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق
تشكيل قمة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي
وزير التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذه المناطق
اقتحام منتجع الرئيس الأمريكي وإطلاق نار أثناء مواجهة مع الأمن
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

عراقجي: إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم أمريكي

عراقجي
عراقجي
القسم الخارجي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة متلفزة مع شبكة CBS الأمريكية، أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها إذا ما تعرضت لأي هجوم من قبل الولايات المتحدة، مشددًا على أن هذا الحق “مكفول بموجب القوانين والأعراف الدولية”.

وجاءت تصريحات عراقجي خلال مقابلة بُثّت على برنامج إخباري للشبكة الأميركية، حيث سُئل عن احتمالات التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة. 

وأوضح أن “إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها لن تتردد في الرد إذا فُرضت عليها المواجهة”، مضيفًا أن سياسة بلاده تقوم على “الردع والدفاع المشروع، لا المبادرة بالهجوم”.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن بلاده تعتبر أي عمل عسكري يستهدف أراضيها أو مصالحها “انتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة”، ولا سيما المادة 51 التي تنص على حق الدول في الدفاع عن النفس في حال تعرضها لاعتداء مسلح. 
 

وأضاف أن طهران “أبلغت الأطراف الدولية عبر القنوات الدبلوماسية بأنها تفضّل الحلول السياسية، لكنها مستعدة لكل السيناريوهات”.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة على خلفية ملفات عدة، من بينها البرنامج النووي الإيراني، والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

 وكانت الإدارة الأميركية قد عبّرت مرارًا عن قلقها من أنشطة إيران الإقليمية وبرنامجها النووي، في حين تؤكد طهران أن برنامجها “سلمي بحت”.

ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الأميركية على تصريحات عراقجي، إلا أن واشنطن تؤكد عادة التزامها بـ”أمن حلفائها في المنطقة” وبمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بحسب بيانات رسمية سابقة صادرة عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية.

ويرى مراقبون أن تصريحات عراقجي تعكس تمسك طهران بخطاب الردع في مواجهة الضغوط الغربية، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام المسار الدبلوماسي. ويشير محللون إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحركات سياسية مكثفة لاحتواء أي تصعيد محتمل، خاصة في ظل التوازنات الحساسة التي تشهدها المنطقة.

يُذكر أن مقابلة عباس عراقجي بُثّت عبر شبكة CBS الأمريكية، وفق ما أوردته القناة على منصاتها الرسمية، وتداولت مقتطفات منها وسائل إعلام دولية وإيرانية، ما أعاد تسليط الضوء على مسار العلاقات المتوترة بين البلدين.

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة الأعراف الدولية إيران

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

صورة أرشيفية

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض "أهلاً رمضان" بميدان التحرير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نائبة محافظ الشرقية تتابع العمل بالمركز التكنولوجي ومعرض أهلاً رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

