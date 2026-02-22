قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قانتين لله.. آلاف المصلين يحيون الليلة الخامسة من رمضان في الجامع الأزهر
"صحاب الأرض" الحلقة 5.. حوار مؤثر بين منة شلبي وإياد نصار ودخول المساعدات المصرية غزة
وزير الري يشارك في احتفالية يوم النيل بـ جنوب السودان
جون هيلي: بريطانيا ستجعل 2026 عام نهاية الحرب الأوكرانية
مسلسل على قد الحب الحلقة الخامسة.. نيللي كريم تخوض رحلة علاجها النفسي
ماهر نقولا: النظام الإيراني يوجه رسائل مزدوجة للداخل والخارج في ظل تصاعد التوتر
القبض على سائق توك توك تعدى على طالب بالسب والضرب في الغربية
سائق تريلا والقبض بالدولار.. رامز جلال ينهال بالسخرية على مصطفى غريب
البنك المركزي يعلن توقعاته بشأن النمو خلال العام الجاري .. تفاصيل
بعد مقتل 13 جنديا.. تشاد تغلق معابرها الحدودية مع السودان
هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
برشلونة يقتنص صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد بالفوز على ليفانتي
أخبار العالم

بـ"طبقات الخلافة" والرجل القوي .. كيف يستعد خامنئي للحرب؟

بـ”طبقات الخلافة” والرجل القوي .. كيف يستعد خامنئي للحرب؟
بـ”طبقات الخلافة” والرجل القوي .. كيف يستعد خامنئي للحرب؟
ملك ريان

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واحتمالات المواجهة العسكرية، تتجه الأنظار إلى كيفية استعداد المرشد الإيراني علي خامنئي لمرحلة قد تكون الأخطر منذ سنوات. تقارير وتحليلات غربية تشير إلى أن دوائر صنع القرار في طهران بدأت العمل وفق ما يُعرف بـ”طبقات الخلافة”، وهي آلية تهدف إلى ضمان استمرارية القيادة والسيطرة في حال تعرض رأس النظام أو كبار المسؤولين لأي استهداف مباشر خلال حرب محتملة.

هذا المفهوم يقوم على إعداد بدائل متدرجة للقيادة، بحيث لا يؤدي غياب شخصية محورية إلى فراغ سياسي أو أمني مفاجئ. فالنظام الإيراني، الذي يتمحور حول موقع المرشد الأعلى، يدرك حساسية هذه النقطة، خاصة مع تقدم خامنئي في السن وتزايد التهديدات الأمنية. لذلك، تشير التحليلات إلى تعزيز دور المؤسسات الحاكمة، وعلى رأسها مجلس الخبراء والحرس الثوري، لضمان انتقال سلس للسلطة إذا اقتضت الظروف.

وفي قلب هذه الاستعدادات يبرز دور الحرس الثوري الإيراني، الذي يُعد الذراع العسكرية والأمنية الأكثر نفوذًا في البلاد. فالحرس لا يقتصر دوره على الدفاع الخارجي، بل يمتد إلى إدارة الملفات الاستراتيجية، من البرنامج الصاروخي إلى شبكات النفوذ الإقليمي. ومع تصاعد احتمالات المواجهة، جرى تعزيز الجاهزية العسكرية ورفع مستوى التنسيق بين الأفرع المختلفة، تحسبًا لأي ضربات تستهدف منشآت حساسة أو قيادات بارزة.

كما تعتمد طهران على ما تسميه “الردع غير المتماثل”، أي استخدام أدوات متعددة خارج إطار المواجهة التقليدية، سواء عبر حلفاء إقليميين أو عبر قدرات صاروخية وطائرات مسيرة قادرة على الوصول إلى أهداف بعيدة. هذه الاستراتيجية تهدف إلى رفع كلفة أي هجوم محتمل، وإيصال رسالة مفادها أن أي مواجهة لن تكون محدودة أو بلا تبعات.


سياسيًا، تحرص القيادة الإيرانية على إظهار التماسك الداخلي، عبر خطاب يؤكد الجاهزية والصمود، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام الحلول الدبلوماسية. فطهران تدرك أن الحرب الشاملة قد تحمل مخاطر اقتصادية وأمنية جسيمة، في ظل العقوبات والضغوط الداخلية. لذلك، يبدو أن الاستعداد يجري على مستويين متوازيين: تحصين الداخل وتأمين الخلافة من جهة، وتعزيز أوراق الردع الإقليمي من جهة أخرى.

وبين سيناريو الحرب وسيناريو التهدئة، تتحرك إيران بحسابات دقيقة، مدركة أن أي خطأ في التقدير قد يعيد رسم توازنات المنطقة بأسرها، ويضع مستقبل قيادتها أمام اختبار غير مسبوق.

