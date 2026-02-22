القبض على سائق توك توك تعدى على طالب بالسب والضرب في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد مركبة "توك توك"، بالتعدي بالضرب على أحد الأشخاص في محافظة الغربية.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليه مُستقل المركبة (طالب - مقيم دائرة مركز شرطة زفتى)، وبسؤاله؛ قرر أنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد مركبة "توك توك"، لخلافات حول قيمة الأجرة، قام على أثرها قائد المركبة بالتعدي عليه بالسب والضرب "دون إصابته".

وأمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى)، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وجرى التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.