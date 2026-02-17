قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
دار الإفتاء: بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
صديق الأمس منافس اليوم .. سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني في الزمالك بصاروخية بلحاج
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
الإفراج عن البلوجر نورهان حفظي عقب براءتها من تهمة تعاطي المخدرات
موعد أول صلاة للمغرب في رمضان.. هتصوم كام ساعة
رسميا.. غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان في فلسطين
تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 18 يهبط تحت الـ 5600
الأردن: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
8 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
العراق: غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
حوادث

وزير العدل يشيد بدور هيئة قضايا الدولة في حماية المال العام وصونه

وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة
وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة
إسلام دياب

زار اليوم المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتقى بالمستشار محمود الشريف، وزير العدل، لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الجديد.

ورافق رئيس الهيئة خلال الزيارة وفد رفيع المستوى ضم كلاً من المستشار أحمد فكري، نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة التفتيش الفني، المستشار محمد عامر، نائب رئيس الهيئة، الأمين العام، المستشار أحمد سعد، مساعد رئيس الهيئة للتنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية، المستشارة مي مروان، رئيس أمانة شؤون المرأة والرعاية الإنسانية والتطوير والحوكمة وذوي الإعاقة، المستشار وليد عناني، رئيس إدارة العلاقات العامة والمراسم والتحول الرقمي.

وفي مستهل اللقاء، أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور عن خالص تهانيه للمستشار محمود الشريف بمناسبة ثقة القيادة السياسية الحكيمة وصدور القرار الجمهوري بتوليه منصب وزير العدل، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، ومؤكداً على عمق الروابط والتعاون الوثيق بين هيئة قضايا الدولة ووزارة العدل.

من جانبه، رحب المستشار محمود الشريف بزيارة رئيس هيئة قضايا الدولة والوفد المرافق له، مثمناً هذه اللفتة الكريمة التي تعكس روح المحبة والتعاون بين المؤسسات القضائية. كما أشاد وزير العدل بالدور الحيوي والمتميز الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في حماية المال العام وصونه، مؤكداً أنها تمثل الحصن القانوني المنيع للدولة في وجه كل من يحاول التعدي على أموالها، ومعرباً عن اعتزازه بالتعاون المثمر مع الهيئة في جميع الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل القضائي، ودعم التحول الرقمي، وتدريب القضاة، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وخدمة المواطنين.

وفى ختام الزيارة، تبادل الطرفان الدروع التذكارية تقديراً واعتزازاً.

المستشار الدكتور حسين مدكور هيئة قضايا الدولة وزارة العدل المستشار محمود الشريف وزير العدل

