وزير العدل يشيد بدور هيئة قضايا الدولة في حماية المال العام وصونه

زار اليوم المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتقى بالمستشار محمود الشريف، وزير العدل، لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الجديد.

ورافق رئيس الهيئة خلال الزيارة وفد رفيع المستوى ضم كلاً من المستشار أحمد فكري، نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة التفتيش الفني، المستشار محمد عامر، نائب رئيس الهيئة، الأمين العام، المستشار أحمد سعد، مساعد رئيس الهيئة للتنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية، المستشارة مي مروان، رئيس أمانة شؤون المرأة والرعاية الإنسانية والتطوير والحوكمة وذوي الإعاقة، المستشار وليد عناني، رئيس إدارة العلاقات العامة والمراسم والتحول الرقمي.

وفي مستهل اللقاء، أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور عن خالص تهانيه للمستشار محمود الشريف بمناسبة ثقة القيادة السياسية الحكيمة وصدور القرار الجمهوري بتوليه منصب وزير العدل، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، ومؤكداً على عمق الروابط والتعاون الوثيق بين هيئة قضايا الدولة ووزارة العدل.

من جانبه، رحب المستشار محمود الشريف بزيارة رئيس هيئة قضايا الدولة والوفد المرافق له، مثمناً هذه اللفتة الكريمة التي تعكس روح المحبة والتعاون بين المؤسسات القضائية. كما أشاد وزير العدل بالدور الحيوي والمتميز الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في حماية المال العام وصونه، مؤكداً أنها تمثل الحصن القانوني المنيع للدولة في وجه كل من يحاول التعدي على أموالها، ومعرباً عن اعتزازه بالتعاون المثمر مع الهيئة في جميع الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل القضائي، ودعم التحول الرقمي، وتدريب القضاة، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وخدمة المواطنين.

وفى ختام الزيارة، تبادل الطرفان الدروع التذكارية تقديراً واعتزازاً.