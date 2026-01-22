قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة

هنأ المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة حلول الذكرى ٧٤ لعيد الشرطة المصرية الباسلة الذي سطرت فيه ملحمة وطنية عزيزة في الدفاع والاستبسال والتضحية في سبيل الوطن ضد الاستعمار البريطاني سنة ١٩٥٢م، وما زالت الشرطة تقدم العديد من التضحيات في سبيل تحقيق الأمن والأمان للشعب المصري العظيم.

سائلا المولى عز وجل أن يرحم شهداء الوطن رحمة واسعة وأن يدخلهم فسيح جناته.

حفظ الله مصر من كل سوء في ظل القيادة الحكيمة ل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.