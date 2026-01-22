قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا كان يقول النبي مع استقبال أول أيام شعبان ؟
رئيسة كوسوفو تكشف تفاصيل آلية عمل مجلس السلام الخاص بغزة
وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية.. بعد قليل
تسريب أرقام وعناوين الملايين من مستخدمي إنستجرام.. ماذا حدث؟
بعد زيادتها.. أسعار دخول متحفي الغردقة وقصر المنيل
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني التعاون في الطاقات المتجددة والتدريب
زيلينسكي: الإمارات تستضيف اجتماعا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. غدا
استعدادًا لشهر رمضان .. مراحل تصنيع وحفظ تمور التكافل بالوادي الجديد |فيديو وصور
نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية
البرلمان الفرنسي يُوافق على إدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا أوروبيًا
سعر الدولار مساء اليوم الخميس 22-1-2026
افتتاح مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة الري في العاصمة الجديدة
فن وثقافة

كل سنة وانت حبي الأول.. ابنة أحمد راتب تحيي ذكرى ميلاد والدها بكلمات مؤثرة

احمد راتب
احمد راتب
يارا أمين

حرصت لمياء راتب ابنة الفنان الراحل أحمد راتب، على إحياء ذكرى ميلاد والدها معبرة عن فخرها واعتزازها بوالدها.

وكتبت لمياء راتب عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “بكرة عيد ميلاد أبويا، الراجل اللي علمني قيمة التفاصيل و الانغماس في المتع البسيطة اللي نابعة من جواك الأول”.

وتابعت: “المثقف اللي حببني في القراءة و عشق العربية الفصحى ، صاحب البصمة الأهم و الأكبر في تكوين شخصيتي و وجداني و إستيعابي للعالم ..اللي إتعلمت معاه إن أي شيئ غير صادق ملوش قيمة و إن العطاء بيسعد اللي بيقدمه في المقام الأول قبل ما يسعد غيره  و إن الفطرة السليمة هي اللي هتحطنا على أول طريق الجنة”.
 

وأضافت: “أهم الدروس اللي اتعلمتها من أبويا اتعلمتها منه و هو ساكت  من غير ما يتكلم..شربت تصرفاته و رؤيته للعالم و خدت منه حاجات كتير أسوأها فرط التفكير”.

واختتمت: "كل سنة و إنت حبي الأول و بطل روايتي و مُلهمي و صديقي الأبدي.
وحشتني قوي يا بابا يارب تكون مبسوط في الجنة".

أكدت لمياء احمد راتب " ابنة " الفنان الكبير الراحل أحمد راتب، انها مصابة بازمة ومصابة بمرض متلازمة الالم العضلي واصيبت بهذا المرض  بعد وفاة والدي ، وتأثيرها قوي من الناحية النفسية واخذت فترة طويلة حتي افهم هذا المرض وليس لها علاج ولها تأثير بدني علي مناطق متفرقة من الجسم ودائما الالم يلازمني.

وأضافت لمياء أحمد راتب، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “واحد من الناس”، أن الحزن بسبب وفاة والدي سبب الم شديد وهناك تيبس في العضلات وأيضاً الأعصاب بها التهاب ، واعيش علي أكل معين وبحاول ابعد عن الضغط العصبي ، ولو كان والدي موجود اعتقد لم اكن سأصاب بهذا المرض وحتي الآن أنا لم أتخلص من الالم فقد والدي وصحتي بتضعف بعد وفاته.

وتابعت احاول ان أتعايش مع هذا المرض من اجل اولادي وحياتي ولكني حزني علي والدي يلازمني ولا أستطيع التخلص منه ، ووجهت رسالة الي والدها الراحل احمد راتب انني افتقدك بشدة والدنيا من غيرك صعبة جدا وانا في أمس الحاجة اليك ، واحتاجك بجانبي وتفرح لفرحي وتقف معي في أزماتي وأحزاني وأتمني ان يجمعني الله معك مرة أخري.

وأشارت إلي أنه بعد وفاة والدي هناك من يقف بجانبي ومنهم زوجي واخواتي البنات ووالدتي ويساعدوني في أزمتي الصحية

لمياء راتب أحمد راتب فيسبوك متلازمة الالم العضلي برنامج “واحد من الناس”

