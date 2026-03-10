هياخد عقده بالكامل.. ناقد رياضي يوضح سبب تأخير الأهلي لإقالة توروب

كشف الناقد الرياضي خالد علي عن إمكانية توجيه الشكر للمدرب الدنماركي ييس توروب بعد سقوط الأهلي بشكل مفاجئ أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.



وكتب الناقد الرياضي خالد علي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "مصدر بالأهلي إقالة توروب؟ اتخاذ هذا القرار في الوقت الحالي صعب للغاية بسبب الشرط الجزائي والذي ينص على حصول المدرب على باقي عقده بالكامل في حالة إقالته في منتصف الموسم الأول، وبعد نهاية الموسم يستطيع الأهلي إقالته ويحصل المدرب على شرط جزائي 3 شهور من راتبه"

وخسر الأهلي أمام مضيفه طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الكلية الحربية، والمؤجل بينهما من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وتريزيجيه وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: مروان عثمان.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

بهذه النتيجة تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 20 مباراة، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 22 نقطو ارتقى بها إلى المركز الرابع عشر ..