الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

وجه الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين ضربة قوية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أكد تدمير مركز الاتصالات الفضائية "هائيلا" الواقع جنوب تل أبيب "سدود ميخا".

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن مركز الاتصالات الفضائية "هائيلا"، أحد المراكز الرئيسية للاتصال بين القواعد الجوية والمقاتلات التابعة للكيان الصهيوني، حيث استُهدف بواسطة طائرات مسيّرة انتحارية تابعة للقوات الجوفضاء للحرس الثوري الإيراني خلال عملية خاصة، ما أدى إلى تدميره.

ويشكل هذا المركز البنية التحتية لمنظومة الاتصالات الخاصة بشبكة التحكم الفضائي للمقاتلات التابعة للكيان الصهيوني المعتدي.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن حزب الله​ المتمركز في جنوب لبنان، عن شن قصف على قاعدة إسرائيلية جنوب شرق تل أبيب بصواريخ نوعية.

وأوضح حزب الله، في بيان، أنه "ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الّذي طال عشرات المدن والبلدات اللّبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 17:00 من بعد ظهر الإثنين 09-03-2026، قاعدة الرملة (قاعدة قيادة الجبهة الدّاخليّة) جنوب شرق مدينة ​تل أبيب​، الّتي تبعُد عن الحدود اللّبنانيّة الفلسطينيّة 135 كلم، بصليةٍ من الصّواريخ النّوعيّة".