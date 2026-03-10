توقعات بتولي عماد النحاس تدريب الأهلي مؤقتًا قبل مواجهة الترجي.. ناقد رياضي يكشف

أثار الناقد الرياضي أحمد الطيب، الجدل، بتوقعاته بشأن الجهاز الفني للنادي الأهلي، قبل مواجهته المرتقبة أمام الترجي التونسي في البطولة الإفريقية.

وكتب أحمد الطيب، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”: «بعيدًا عن الدوري المحلي وتفاصيله.. أتوقع أن يكون عماد النحاس هو مدرب الأهلي في لقاء العودة أمام الترجي في القاهرة، وربما يحدث ذلك في رادس بعد 96 ساعة».

الأهلي يخسر من طلائع الجيش بثنائية

وقع فريق الأهلي في فخ الخسارة أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الكلية الحربية، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري.

وعن المباراة، كتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه على “فيس بوك”،: “العيب طبعاً في المدرب، بس العيب الأكبر على اللي اختاره ووافق على التعاقد معاه، والعيب كمان على الجهاز المعاون اللي واضح إنه مالوش دور، والعيب على بعض اللاعبين البعيدين كل البعد عن المستوى المتوقع”.

وتابع: “للأسف.. الأهلي حاليا بيمر بأسوأ مرحلة على مستوى إدارة الكرة، واللي بيحصل ده نتاج طبيعي لِكَمّ عشوائية غير مسبوقة”.

وأضاف: “مدرب خايف يستقر على حارس مرمى = مدرب ضعيف الشخصية”.

واختتم منشوره: “مدرب وافق على رحيل جراديشار، ووافق على التعاقد مع كامويش بالتعاون مع إدارة الكرة؛ فقط لإرضاء الجمهور، ورفض ضم حامد حمدان، وكان شايف إن الأهلي مش محتاج ظهير أيسر = مدرب عديم الرؤية الفنية، وفاشل في تقييم إمكانيات اللاعبين، الرهان فقط على جمهور الأهلي العظيم القادر على انتشال الفريق من الوضع والحالة اللي عليها في الفترة الحالية”.