قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يؤكد عدم رغبته بتكرار سيناريو العراق في إيران
أمام أحد مصانع السادات.. مصرع عامل على يد زميله في المنوفية
الحرس الثوري لـ ترامب: المرشد هو من يقرر متى تنتهي الحرب.. وستندمون على قراراتكم الغبية
زيادة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز رسميًا.. إليك القائمة الجديدة والإعلان الرسمي فجر اليوم
مسلسل على قد الحب الحلقة 20.. نجاح خطة مها نصار ودخول نيللي كريم المصحة بعد تدهور حالتها
الجيش السوري: حزب الله أطلق قذائف باتجاه البلاد.. ولن نتساهل مع أي اعتداء على أرضنا
ترامب: أجلنا ضرب بعض أهم الأهداف في إيران إلى وقت لاحق
مفاجأة من الحرس الثوري الإيراني: أي دولة تطرد سفراء أمريكا وإسرائيل من أراضيها لها حرية المرور بمضيق هرمز
أسرار جديدة من حرب 67.. تشكيل جوي مصري يسقط طائرتي مظليين إسرائيليين ويعطل خطط غزو شرم الشيخ| فيديو
محاكمة 13 متهما بالانضمام لداعش كرداسة.. اليوم
طريقة جديدة لاكتشاف أماكن الذهب القديمة باستخدام الأسماك.. ما القصة؟
المواصفات الكاملة لسيارة ام جي GT موديل 2026 الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توقعات بتولي عماد النحاس تدريب الأهلي مؤقتًا قبل مواجهة الترجي.. ناقد رياضي يكشف

عماد النحاس
عماد النحاس
يارا أمين

أثار الناقد الرياضي أحمد الطيب، الجدل، بتوقعاته بشأن الجهاز الفني للنادي الأهلي، قبل مواجهته المرتقبة أمام الترجي التونسي في البطولة الإفريقية.

وكتب أحمد الطيب، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”: «بعيدًا عن الدوري المحلي وتفاصيله.. أتوقع أن يكون عماد النحاس هو مدرب الأهلي في لقاء العودة أمام الترجي في القاهرة، وربما يحدث ذلك في رادس بعد 96 ساعة».

الأهلي يخسر من طلائع الجيش بثنائية

وقع فريق الأهلي في فخ الخسارة أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الكلية الحربية، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري.

وعن المباراة، كتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه على “فيس بوك”،: “العيب طبعاً في المدرب، بس العيب الأكبر على اللي اختاره ووافق على التعاقد معاه، والعيب كمان على الجهاز المعاون اللي واضح إنه مالوش دور، والعيب على بعض اللاعبين البعيدين كل البعد عن المستوى المتوقع”.

وتابع: “للأسف.. الأهلي حاليا بيمر بأسوأ مرحلة على مستوى إدارة الكرة، واللي بيحصل ده نتاج طبيعي لِكَمّ عشوائية غير مسبوقة”.

وأضاف: “مدرب خايف يستقر على حارس مرمى = مدرب ضعيف الشخصية”.

واختتم منشوره: “مدرب وافق على رحيل جراديشار، ووافق على التعاقد مع كامويش بالتعاون مع إدارة الكرة؛ فقط لإرضاء الجمهور، ورفض ضم حامد حمدان، وكان شايف إن الأهلي مش محتاج ظهير أيسر = مدرب عديم الرؤية الفنية، وفاشل في تقييم إمكانيات اللاعبين، الرهان فقط على جمهور الأهلي العظيم القادر على انتشال الفريق من الوضع والحالة اللي عليها في الفترة الحالية”.

أحمد الطيب الأهلي الترجي التونسي فيسبوك طلائع الجيش أمير هشام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

الحد الأدنى للمعاشات

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب

ترشيحاتنا

حادث تصادم بالمنيا الجديدة

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في تصادم ربع نقل ودراجه بخارية بالمنيا الجديدة

أرشيفية

حبس سيدة وزوجها سرقا مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من شقة بالقاهرة

مجلس الدولة

قضاة وقاضيات مجلس الدولة يواصلون عطائهم الوطني والإنساني ويتبرعون بمبلغ أربعة ملايين جنيه لدعم مستشفى أبو الريش الجامعي

بالصور

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

عند العطارين.. عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

سعر ومواصفات 5 سيارات أوروبية موديل 2026 في مصر

سيارات أوروبية
سيارات أوروبية
سيارات أوروبية

فيديو

أحمد العوضي

تبقى عينيها حلوة وقورتها صغيرة.. أحمد العوضي يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

عادل إمام

مفاجأة.. مذكرات الزعيم عادل إمام في مشروع تلفزيوني جديد

ساديو ماني وزوجته

بينظفوا السجاد.. ساديو ماني وزوجته يتطوعان لخدمة المسجد النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد