قطار الأهلي يواصل التأخر بعد الهزيمة من طلائع الجيش 1-2 بالدوري

وقع فريق الأهلي في فخ الخسارة أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الكلية الحربية، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لبطولةالدوري.



بهذه الخسارة توقف رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث بينما وصل طلائع الجيش للنقطة 22 في المركز الرابع عشر.



أحرز محمد عاطف هدف تقدم طلائع الجيش في الدقيقة 4 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح طلائع الجيش من ركلة ركنية سددها محمد فتح الله باتجاه المرمى ليغير محمد عاطف اتجاه الكرة لتسكن الشباك.

وشن النادي الأهلي هجوما قويا من أجل إحراز هدف التعادل ولكنه لم يتمكن، وسدد تريزيجيه تمريرة في الدقيقة 19 لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الطلائع.

وتمكن هادي رياض من إحراز هدف تعادل الأهلي في الدقيقة 20 بعد كرة عرضية من أشرف بن شرقي من يسار منطقة الجزاء لترتطم بالدفاع وتصل إلى هادي رياض الذي سدد الكرة لتسكن الشباك.

وهدد أوجورو مرمى الأهلي بتصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 29 ولكن حولها الشناوي إلى ركنية.

ونجح خالد أبوزيادة في إحراز هدف تقدم طلائع الجيش في الدقيقة 61 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح طلائع الجيش لتصل إلى رجب بكار الذي مررها إلى إسماعيل أورو أجورو ليسدد كرة ارتطمت بالدفاع ووصلت إلى خالد أبو زيادة الذي نجح في تسجيلها.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وتريزيجيه وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: مروان عثمان.

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:-

حراسة المرمى: عماد السيد.

الدفاع: خالد عوض - أحمد علاء - محمد فتح الله - عمرو طارق.

الوسط: علي حمدي - أحمد طارق.

الوسط الهجومي: محمد عاطف - خالد أبو زيادة - رجب عمران.

المهاجم: إسماعيل أجورو.