عند العطارين.. عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

أسماء عبد الحفيظ

مع تغير الفصول وتقلبات الطقس يعاني كثير من الأشخاص من تكرار نزلات البرد والإنفلونزا أكثر من مرة خلال العام، وهو ما يدفع البعض للبحث عن طرق طبيعية تساعد على تقوية المناعة وحماية الجسم من العدوى. 

نبات بسيط موجود عند العطارين 

وفي هذا الإطار تشير خبيرة التغذية والأعشاب سلمى الحافظ، إلى وجود بعض النباتات الطبيعية التي عرفت منذ القدم بقدرتها على دعم الجهاز المناعي وتقليل فرص الإصابة بالبرد، ومن بينها نبات يعرف عند العطارين باسم القرض.

ما هو نبات القرض؟

القرض هو نوع من النباتات العشبية التي تستخرج من بعض أشجار السنط، ويستخدم منذ سنوات طويلة في الطب الشعبي. ويتميز هذا النبات باحتوائه على مركبات طبيعية ومضادات أكسدة تساعد على تقوية المناعة ومقاومة البكتيريا والفيروسات.

ويستخدم القرض في عدة وصفات تقليدية، سواء في صورة مغلي أو مسحوق يضاف إلى بعض المشروبات الطبيعية، ويعتقد كثير من خبراء الطب البديل أنه يساعد على دعم صحة الجهاز التنفسي.

كيف يساعد القرض في الوقاية من نزلات البرد؟

يحتوي نبات القرض على مواد طبيعية مضادة للالتهاب، وهي عناصر تلعب دورًا مهمًا في دعم جهاز المناعة. فعندما يكون الجهاز المناعي قويًا يصبح الجسم أكثر قدرة على مقاومة الفيروسات التي تسبب نزلات البرد والإنفلونزا.

كما أن القرض يحتوي على مضادات أكسدة تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم، وهو ما قد يساهم في تقليل فرص الإصابة المتكررة بنزلات البرد.

فوائد أخرى لنبات القرض

لا تقتصر فوائد القرض على تقوية المناعة فقط، بل تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساعد أيضًا في تحسين صحة الجهاز الهضمي. فالمركبات الموجودة فيه قد تساهم في تهدئة المعدة وتقليل الالتهابات.

كما يستخدم القرض في بعض الوصفات الشعبية للمساعدة على تهدئة السعال والتهاب الحلق، وهي أعراض شائعة تصاحب نزلات البرد والإنفلونزا.

طريقة استخدام القرض

عادة ما يستخدم القرض في صورة مغلي، حيث يتم إضافة كمية صغيرة من مسحوق القرض إلى كوب من الماء الساخن وتركه لبضع دقائق قبل تناوله. ويمكن أيضًا خلطه مع بعض الأعشاب الأخرى مثل الزنجبيل أو القرفة للحصول على مشروب دافئ يساعد على تهدئة الجسم خاصة في فصل الشتاء.

كما يفضل البعض استخدامه بكميات صغيرة ضمن وصفات الأعشاب التي تهدف إلى تقوية المناعة.

نصائح لتقوية المناعة والوقاية من البرد

إلى جانب استخدام الأعشاب الطبيعية، يؤكد الأطباء أن هناك عدة عادات صحية تساعد على تقوية المناعة وتقليل الإصابة بنزلات البرد. من أهم هذه العادات تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات خاصة فيتامين C الموجود في البرتقال والليمون، بالإضافة إلى تناول الخضروات الطازجة.

كما ينصح بالحصول على قسط كافٍ من النوم، لأن قلة النوم قد تضعف الجهاز المناعي وتجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات.

كذلك يلعب شرب الماء بكميات كافية دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجسم، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام.

متى يجب استشارة الطبيب؟

رغم الفوائد المحتملة للأعشاب الطبيعية مثل القرض، إلا أن الأطباء ينصحون بعدم الاعتماد عليها وحدها لعلاج الأمراض. فإذا تكررت نزلات البرد بشكل مستمر أو صاحبها ارتفاع شديد في درجة الحرارة أو أعراض قوية، فمن الأفضل استشارة الطبيب لمعرفة السبب والحصول على العلاج المناسب.

