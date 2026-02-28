قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ذكرى وفاة السيدة خديجة بنت خويلد.. أول من آمن برسول الله
على سفح الأهرامات.. نزال تاريخي بين ألكسندر أوزيك وريكو فيرهوفن لأول مرة بمصر
اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية فوق أربيل بالعراق
أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
عراقجي: الحرب الامريكية الصهيونية تستهدف المنطقة برمتها
إيران لدول الخليج: لا تسمحوا باستخدام أراضيكم لشن هجمات ضدنا
مجلس الدولة يحسم احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات عند المعاش
الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية
قطر والإمارات والبحرين تعلن تصديها لموجة صواريخ إيرانية
إعادة رسم الشرق الأوسط.. محلل لبناني: أمريكا اتخذت قرار الحرب بالتنسيق مع إسرائيل
مجـ.زرة ميناب.. مقتل 40 شخصا في هجوم إسرائيلي على مدرسة للبنات جنوب إيران
نائب: توسيع دائرة الحرب بالشرق الأوسط يهدد شرايين التجارة والممرات الدولية
مرأة ومنوعات

مشروبات تعزز المناعة في رمضان.. احرص على تناولها

هاجر هانئ

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يبحث البعض عن مشروبات تعزز المناعة في رمضان، حيث يصبح الجسم أكثر عرضة لنزلات البرد والعدوى، ما يزيد من أهمية دعم الجهاز المناعي.

مشروبات تعزز المناعة

كشف موقع Toneopeats عن مشروبات تعزز المناعة في رمضان، وكان أهمها:  

1. شاي الزنجبيل والليمون

يختار الكثيرون هذا العصير المعزز المناعي السهل الصنع للحماية من البرد والحفاظ على قوة الجهاز المناعي.

يظهر الزنجبيل أنشطة قوية مضادة للبكتيريا للقضاء على الازدحام، إلى جانب التأثيرات المضادة للالتهابات التي تقلل من وجع الحلق مع المساعدة أيضا في الهضم.

يعزز الليمون، الغني بفيتامين ج، إنتاج خلايا الدم البيضاء ويطرد السموم.

قم بإعداد هذا المشروب عن طريق غلي شرائح الزنجبيل بالماء لمدة عشر دقائق، وتصفية الخليط، وإضافة عصير نصف ليمونة.

2. حليب الكركم الذهبي

يشير الأشخاص عادة إلى هذا الخليط الهندي التقليدي باسم هالدي دود، وهو علاج قديم لتعزيز المناعة. يحتوي الكركم على الكركمين، الذي يحصل عليه جسمك من خلال القدرات المضادة للالتهابات والنشاط المضاد للأكسدة الذي يدافع ضد العدوى ويسرع الشفاء.

يساعد المشروب جسمك على الاسترخاء وإصلاح نفسه أثناء ساعات النوم.

اخلط نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع قليل من الفلفل الأسود في الحليب النباتي الدافئ قبل إضافته.

يمكن إضافة لمسة من العسل لتوفير حلاوة للمشروب.

3. مشروب الكيوي والبطيخ والنعناع

وصفة العصير الصحية هذه منعشة ومليئة بالعناصر الغذائية المحبة للمناعة.

يحتوي الكيوي على فيتامين ج ومضادات الأكسدة، في حين أن البطيخ يبقيك رطبا ويطرد السموم. يضيف النعناع الطازج تأثير تبريد ويدعم الهضم.

امزج كيوي واحد مقشر، وكوبا واحدا من البطيخ مكعبات، وعددا قليلا من أوراق النعناع مع رشة من الماء البارد. صفي وقدم.

4. عصير البنجر والجزر والزنجبيل

هذا العصير الترابي الغني بالمغذيات يشبه منشط الصحة في كوب. 

يعزز الشمندر الدورة الدموية والقدرة على التحمل، والجزر مليء بالبيتا كاروتين (فيتامين أ) لتحسين وظيفة المناعة، والزنجبيل يحارب العدوى.

قشر واقطع 1 جذر الشمندر والجزر وقطعة صغيرة من الزنجبيل، ثم امزجها بالماء.
صفي العصير واشربه طازجا.
 
5. عصير البرتقال والجريب فروت
الحمضيات، مثل البرتقال الطازج والجريب فروت، مليئة بفيتامين ج، ما يساعد على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء لحماية الجسم من نزلات البرد والإنفلونزا. 

هذا العصير غني أيضا بمضادات الأكسدة ويحافظ على مناعتك أقوى.

6. عصير التفاح والشمندر والجزر 

مزيج العصير الكلاسيكي هذا هو قوة لجهاز المناعة لديك. يجلب التفاح الألياف ومضادات الأكسدة، ويعزز الشمندر تدفق الدم، ويضيف الجزر بيتا كاروتين لتقوية الخلايا المناعية.

اشرب هذا العصير كل يوم لتعزيز جهاز المناعة لديك.

