قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الطاقة الإسرائيلية تغلق احتياطاتها من الغاز الطبيعي
تقرير: إسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل بالعراق
البطريرك إبراهيم إسحق يطمئن هاتفيا على صحة الإمام الأكبر.. وشيخ الأزهر يشكره
وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجاليات المصرية في المنطقة
فتاوى| هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب.. ما حدود الأكل والشرب للصائم إذا أفطر ناسيًا؟.. الإفتاء تجيب.. حكم المصافحة بين المصلين عقب صلاة التراويح
رويترز: مقتل وزير دفاع إيران وقائد الحرس الثوري
الجامعة العربية: الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دول تنادي بالسلام
توضيح عاجل من التعليم بشأن واقعة تعدي طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
غدر بصديقة بسبب ثمن هاتف محمول.. القصة الكاملة لقتل شاب على يد صديقه بالبحيرة
الحرس الثوري: تدمير رادار أمريكي فريد من نوعه في قطر
اجتماع خاص لـ بوتين بمجلس الأمن الروسي حول إيران
اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية عُمان لـ أمريكا: هذه ليست حربكم.. عليكم عدم التورط أكثر

بدر البوسعيدي - وزير الخارجية العُماني
بدر البوسعيدي - وزير الخارجية العُماني
هاجر رزق

أعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي أنه تم تقويض المفاوضات الجادة والفعالة مرة أخرى، مشدداً على أن هذا لا يخدم مصالح أمريكا ولا قضية السلام العالمي.

وحث البوسعيدي، في منشور على "إكس"، اليوم السبت، واشنطن على عدم التورط أكثر، قائلاً: "هذه ليست حربكم".

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة بدأت عمليات قتالية واسعة النطاق داخل الأراضي الإيرانية، معتبرا أن الهدف من هذه العمليات هو الدفاع عن الشعب الأمريكي من خلال القضاء على التهديدات التي يمثلها النظام الإيراني.

وشدد ترامب في رسالة مصورة تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ونقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية على أن إيران لا يمكنها أبداً امتلاك السلاح النووي، معتبرًا أن طهران تشكل تهديدًا لقوات الولايات المتحدة ومصالحها وقواعدها في منطقة الشرق الأوسط.

ووصف الحملة العسكرية على إيران بأنها ضخمة ومستمرة وتهدف إلى منع طهران من تعريض حياة الأمريكيين للخطر.

وقال إن الشعب الإيراني كان يرفع صوته لدعم أمريكا على مر السنوات.

وأضاف ترامب: "لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، وسندمر برنامج إيران الصاروخي"، مؤكدا أن القوات الأمريكية العسكرية هي الأقوى في العالم وسننتصر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أنشطة إيران الخطيرة تعرض الولايات المتحدة وقواتها وقواعدها في الخارج وحلفاءها في جميع أرجاء العالم للخطر بشكل مباشر.

وتابع قائلا إنه "على مدار 47 عاما، قام النظام الإيراني بترديد هتافات (الموت لأمريكا) وشن حملة لا تنتهي من إراقة الدماء والقتل الجماعي، مستهدفا الولايات المتحدة وقواتنا والأبرياء في العديد من الدول".

واعتبر ترامب أن الجيش الأمريكي يشن عملية ضخمة ومستمرة لمنع هذه الديكتاتورية من تهديد أمريكا ومصالحها الأمنية القومية الأساسية، مشيرا إلى أنه سيتم تدمير صناعة الصواريخ لديهم بالكامل.

وقال إن إيران تعمل على إعادة بناء برنامجها النووي وتطوير صواريخ بعيدة المدى عقب غارة جوية أمريكية استهدفت منشآتها النووية في شهر يونيو الماضي.

وأضاف أن النظام الإيراني يسعى إلى القتل، وقد تتكبد بلاده خسائر بشرية نتيجة لعمليته العسكرية داخل إيران، وهو ما يحدث غالبا في الحروب، موضحا أنه لم يفعل ذلك من أجل اليوم، بل من أجل المستقبل.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة اتخذت كل خطوة ممكنة من أجل تقليل المخاطر التي يتعرض لها الأفراد الأمريكيون في المنطقة.

وطالب الحرس الثوري الإسلامي بإلقاء أسلحته أو مواجهة الموت المحتوم.

وزير الخارجية العُماني المفاوضات واشنطن عدم التورط ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

مرموش

رد فعل غير متوقع من جوارديولا على صيام اللاعبين المسلمين داخل الفريق

ترشيحاتنا

حمام سباحة الزهور

نادي الزهور يعزز منظومة السلامة بإنشاء وحدات إسعاف وطوارئ بحمام السباحة الأوليمبي

سيراميكا كليوباترا

ضياء السيد: سيراميكا كليوباترا سيتوج بالدوري هذا الموسم

إنتر ميامي

سر زيارة ميسي وفريق إنتر ميامي الأمريكي للبيت الأبيض

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تزداد الخلافات الزوجية في رمضان؟.. طبيب يكشف سبب الشعور بالدوخة خلال الصيام

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

فيديو

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد