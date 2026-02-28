قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

غدر بصديقة بسبب ثمن هاتف محمول.. القصة الكاملة لقتل شاب على يد صديقه بالبحيرة

السجن المؤبد لقاتل صديقة
السجن المؤبد لقاتل صديقة
ساندي رضا

أسدلت محكمة جنايات دمنهور الستار على قضية غدر الصحاب في البحيرة، إذ قتل شاب صديقه بسبب هاتف محمول.

 

السجن المؤبد

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 15، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم السبت، برئاسة المستشار عماد الدين حمدي قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: شريف رضا صلاح الدين، وأحمد كاظم سلام، ومحمود إبراهيم العربي، بالسجن المؤبد على المتهم “محمود. ص”، لاتهامه بقتل صديقه “مصطفى. م”، بمدينة كفر الدوار.

أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر 2025، عندما شهد مركز كفر الدوار واقعة مؤسفة راح ضحيتها شاب، إثر طعنه بآلة حادة "سكين"، على يد صديقه، بسبب خلافات على ثمن تليفون محمول، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على جهات التحقيق.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوصول “مصطفى. م”، مقيم بناحية السناهرة التابعة لذات المركز، إلى المستشفى العام مصابًا بطعنة نافذة فى الصدر وتوفى عقب وصوله مباشرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها والسلاح المستخدم.

وبالفحص، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه،  على غرار حدوث خلاف بينهما على ثمن تليفون محمول، قام على أثرها المتهم بطعن المجنى عليه فى صدره طعنه نافذة توفى على أثرها.

بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وتمكن ضباط قسم شرطة كفر الدوار من ضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة،  وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة "سكين".

وبالعرض على جهات التحقيق، قررت عرض جثمان المجنى عليه على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة،  مع التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الطب الشرعى، بمعرفة أهله.

البحيرة قتل صديقة غدر الصحاب السجن المؤبد جنايات دمنهور

مرور الشرقية
بورش كايين
ألفا روميو
