الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد: الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في أعقاب الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد على تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة وكافة الدول الشقيقة التي تعرضت أراضيها للاعتداء، مؤكداً رفض مصر القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول العربية أو المساس بأمنها واستقرارها، مشدداً على أن مثل هذه الممارسات تمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي وتنذر بحدوث فوضى إقليمية تضر باستقرار دول المنطقة ومقدرات شعوبها.

وأشار السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس شدد على موقف مصر الراسخ بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل لحلول سياسية للأزمة الراهنة، مؤكداً أن الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة إلى الرخاء والأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تقديره البالغ لموقف مصر الثابت في دعم أمن واستقرار دولة الإمارات وكافة الدول العربية، مشيداً بالعلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين والشعبين.