محادثات هاتفية بين نتنياهو وترامب يجريان لتقييم الهجوم على إيران

ذكرت القناة 12 العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات الأخيرة، على خلفية الهجوم على إيران .

وذكر مسئول أمريكي أنه قبل الضربة التي نُفذت صباح اليوم على إيران، تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحاطات لم تقتصر على تقديم تقييمات مباشرة لمخاطر الخسائر الفادحة في صفوف القوات الأمريكية، بل أشارت إلى إمكانية حدوث تحول كبير في الشرق الأوسط لصالح المصالح الأمريكية.

وقال المسئول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الإحاطة وصفت العملية للرئيس بأنها محفوفة بالمخاطر، لكنها تنطوي على إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة.



