محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع الرتش من منطقتي "الكويت وناصر" بحي العرب

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، ميدانيا أعمال رفع تراكمات الرتش والمخلفات من منطقتي "الكويت وناصر" بنطاق حي العرب، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على بؤر تجمع المخلفات وتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري.

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد إزالة كميات كبيرة من الرتش باستخدام المعدات الثقيلة وسيارات النقل، موجهًا بسرعة استكمال الأعمال ومنع عودة التراكمات مرة أخرى، مع تكثيف المرور الميداني والمتابعة المستمرة لضمان استدامة النتائج.

وأكد المحافظ أن جهود رفع الرتش تأتي بالتوازي مع خطة شاملة لتطوير المناطق وتهيئتها لإقامة مشروعات خدمية وتنموية مستقبلًا، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب، وإدارة الحوكمة، والجهات التنفيذية المختصة، حيث تم استعراض معدلات التنفيذ والتأكيد على استمرار العمل وفق جدول زمني محدد