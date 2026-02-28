محافظ بورسعيد يشدد على إعادة الانضباط ورفع الإشغالات | شاهد

واصلـت الأجهزة التنفيذية بمحافظة، بورسعيد بالتنسيق الكامل مع شرطة المرافق، تنفيذ حملات موسعة صباحًا ومساءً لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وفرض الانضباط بمختلف الأحياء، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك

ففي أحياء الشرق والعرب والمناخ والضواحي والزهور والجنوب وغرب وبورفؤاد، تم تنفيذ سلسلة من الحملات المكبرة استهدفت الشوارع والميادين الحيوية، من بينها: شارع الثلاثيني، أوجينا، الجيش، ممفيس، أسوان، العبور، المشير طنطاوي، ومنطقة قبضايا، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة المقابر الجديدة والقديمة، وتكثيف منظومة الجمع المنزلي ببورفؤاد

وجاءت الحملات بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة العميد شادي محروس، وبمشاركة رؤساء الأحياء، حيث أسفرت عن رفع وإزالة إشغالات متنوعة ثابتة ومتحركة شملت: تند وتقفيلات مخالفة، استاندات خشبية ومعدنية، فروشات عشوائية، أكشاك وعربات يد، لوحات إعلانية، وبنوك خشبية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتوقيع الغرامات المقررة حيال المخالفين

كما شملت الجهود متابعة أعمال شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة في رفع كفاءة النظافة العامة، وتكثيف أعمال تجريف الرمال والرتش ورفع المخلفات، إلى جانب المرور الليلي لمتابعة كفاءة أعمدة الإنارة وصيانتها بعدد من المناطق

وأكد محافظ بورسعيد أن الحملات مستمرة دون تهاون أو استثناء، مشددًا على أن “إعادة الانضباط إلى الشارع البورسعيدي هدف رئيسي ولن يُسمح بعودة أي مظاهر عشوائية تعوق حركة المواطنين أو تمس بالمظهر الحضاري للمحافظة” مؤكدًا أن تحسين جودة الحياة وتهيئة بيئة حضارية وآمنة للمواطنين يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة