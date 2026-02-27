قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أطيب قلب عرفته.. مي عمر تعلن موعد عزاء والدها برسالة مؤثرة
ركاب التزانزيت والمسافرين داخليا.. باقات سياحية مجانية لعملاء مصر للطيران
طريقة عمل الباذنجان المخلل في رمضان
مواليد 2000 دخلوا مرحلة الانجاب .. الصحة تكشف أبرز المؤشرات السكانية
إقبال غير مسبوق بانتخابات مهندسي بورسعيد.. 12.5ألف عضو مستهدف للإدلاء بأصواتهم
عائلة في واشنطن تنجو من هجوم مسلح بإطلاق 57 رصاصة على منزلها | فيديو
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لاختيار النقيب و 7 أعضاء توافد كثيف منذ اللحظات الأولى لانتخابات التجديد النصفي بـ مهندسي بورسعيد

مهندسي بورسعيد يختاروا النقيب و7 أعضاء بمجلس النقابة
مهندسي بورسعيد يختاروا النقيب و7 أعضاء بمجلس النقابة
محمد الغزاوى

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة الموافق 27 فبراير، توافدًا كثيفًا من أعضاء الجمعية العمومية منذ اللحظات الأولى لفتح باب التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بمقر النقابة بشارع عرابي.


كما تضم اللجنة الانتخابية، برئاسة الدكتور المهندس وائل حرز، كلًا من المهندس رفعت البغدادي، والمهندس أحمد قابيل، والمهندس أحمد إمام، والأستاذ تامر الأطروش، وذلك في إطار تشكيل متكامل لضمان انتظام سير العملية الانتخابية وخروجها بصورة مشرفة تليق بنقابة المهندسين ببورسعيد.

مهندسي بورسعيد يختاروا  النقيب و7 أعضاء بمجلس النقابة

وصرّح المهندس وائل حرز، رئيس اللجنة الانتخابية بنقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، بأن الإقبال جاء ملحوظًا منذ الوهلة الأولى، مؤكدًا أن المشهد يعكس وعي مهندسي بورسعيد وحرصهم على المشاركة الفعالة في اختيار ممثليهم داخل مجلس النقابة.

وأوضح  رئيس لجنه الانتخابات، أن انتخابات التجديد النصفي تُجرى على مقعد النقيب، بالإضافة إلى 7 مقاعد لعضوية مجلس النقابة، موزعة كالتالي: مقعدان لشعبة الهندسة الكهربائية، مقعدان لشعبة الهندسة الميكانيكية، مقعد لشعبة الهندسة المدنية، مقعد لشعبة الهندسة المعمارية، مقعد لشعبة الهندسة المتنوعة، والتي تضم تخصصات الغزل والنسيج، والبترول والتعدين، والهندسة الكيميائية، وغيرها من التخصصات الهندسية غير الممثلة بالشعب الأساسية.

وأشار رئيس اللجنة الانتخابية إلى أن عملية التصويت بدأت بالفعل في تمام الساعة 10:00 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، قبل أذان المغرب، بالتزامن مع صيام شهر رمضان المبارك.

وشهد محيط النقابة تنظيمًا مكثفًا وانتشارًا إداريًا ملحوظًا، مع توفير كافة الاستعدادات الشاملة لضمان حسن سير العملية الانتخابية وتيسير الإجراءات على المهندسين المشاركين.


كما تم تجهيز أربع لجان انتخابية يشرف عليها قضاة لضمان النزاهة والشفافية الكاملة، إلى جانب توفير شاشة عرض عملاقة خارج المنطقة المخصصة للجان، تنقل بثًا مباشرًا بالكاميرات المثبتة داخل اللجان والمسلطة على صناديق الاقتراع، بما يعزز من مبدأ الشفافية ويطمئن الناخبين على سلامة سير العملية الانتخابية.


وأكدت اللجنة أن الانتخابات تسير بصورة منتظمة، وسط التزام كامل بالقواعد المنظمة، وتوفير كافة سبل الراحة للمهندسين، في مشهد يعكس حضورًا لافتًا رغم تزامن الاستحقاق الانتخابي مع شهر رمضان.

بورسعيد مهندسي بورسعيد نقيب المهندسين محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

ترشيحاتنا

ارشيفيه

تناولت حبوبا.. فتاة تحاول إنهاء حياتها بإحدى قرى الدقهلية

سياحة بني سويف

46 سائحا يزورون ممشى كورنيش بني سويف ضمن رحلة نيلية بين القاهرة وأسوان

خلاف على إيجار ترابيزة بلياردو.. ينهي حياة رجل بإسراء بورسعيد والأجهزة الأمنية تضبط المتهم

خلاف على إيجار ترابيزة بلياردو.. شاب ينهي حياة رجل في بورسعيد والأمن يضبط المتهم

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد