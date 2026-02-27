لاختيار النقيب و 7 أعضاء توافد كثيف منذ اللحظات الأولى لانتخابات التجديد النصفي بـ مهندسي بورسعيد

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة الموافق 27 فبراير، توافدًا كثيفًا من أعضاء الجمعية العمومية منذ اللحظات الأولى لفتح باب التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بمقر النقابة بشارع عرابي.



كما تضم اللجنة الانتخابية، برئاسة الدكتور المهندس وائل حرز، كلًا من المهندس رفعت البغدادي، والمهندس أحمد قابيل، والمهندس أحمد إمام، والأستاذ تامر الأطروش، وذلك في إطار تشكيل متكامل لضمان انتظام سير العملية الانتخابية وخروجها بصورة مشرفة تليق بنقابة المهندسين ببورسعيد.

مهندسي بورسعيد يختاروا النقيب و7 أعضاء بمجلس النقابة

وصرّح المهندس وائل حرز، رئيس اللجنة الانتخابية بنقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، بأن الإقبال جاء ملحوظًا منذ الوهلة الأولى، مؤكدًا أن المشهد يعكس وعي مهندسي بورسعيد وحرصهم على المشاركة الفعالة في اختيار ممثليهم داخل مجلس النقابة.

وأوضح رئيس لجنه الانتخابات، أن انتخابات التجديد النصفي تُجرى على مقعد النقيب، بالإضافة إلى 7 مقاعد لعضوية مجلس النقابة، موزعة كالتالي: مقعدان لشعبة الهندسة الكهربائية، مقعدان لشعبة الهندسة الميكانيكية، مقعد لشعبة الهندسة المدنية، مقعد لشعبة الهندسة المعمارية، مقعد لشعبة الهندسة المتنوعة، والتي تضم تخصصات الغزل والنسيج، والبترول والتعدين، والهندسة الكيميائية، وغيرها من التخصصات الهندسية غير الممثلة بالشعب الأساسية.

وأشار رئيس اللجنة الانتخابية إلى أن عملية التصويت بدأت بالفعل في تمام الساعة 10:00 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، قبل أذان المغرب، بالتزامن مع صيام شهر رمضان المبارك.

وشهد محيط النقابة تنظيمًا مكثفًا وانتشارًا إداريًا ملحوظًا، مع توفير كافة الاستعدادات الشاملة لضمان حسن سير العملية الانتخابية وتيسير الإجراءات على المهندسين المشاركين.



كما تم تجهيز أربع لجان انتخابية يشرف عليها قضاة لضمان النزاهة والشفافية الكاملة، إلى جانب توفير شاشة عرض عملاقة خارج المنطقة المخصصة للجان، تنقل بثًا مباشرًا بالكاميرات المثبتة داخل اللجان والمسلطة على صناديق الاقتراع، بما يعزز من مبدأ الشفافية ويطمئن الناخبين على سلامة سير العملية الانتخابية.



وأكدت اللجنة أن الانتخابات تسير بصورة منتظمة، وسط التزام كامل بالقواعد المنظمة، وتوفير كافة سبل الراحة للمهندسين، في مشهد يعكس حضورًا لافتًا رغم تزامن الاستحقاق الانتخابي مع شهر رمضان.