هيئة البترول في غزة: الاحتلال لم يدخل اليوم أي شاحنة غاز طهي إلى القطاع
قفشة: عقود اللاعبين مبالغ فيها.. وأنا ملتزم بالأهلي ومستمر حتى التجديد
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين تاسع ليلة في رمضان
المداح 6 الحلقة 10.. حمادة هلال يواجه صدمة جديدة بلغز «البلياتشو»
ابتسامات رمضانية في المترو.. معرض كاريكاتير يحول محطة صفاء حجازي إلى مساحة للبهجة
800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟
أسلوب البازار.. كيف يستخدم وزير الخارجية الإيراني المساومة الدبلوماسية في محادثات النووي؟
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تقترح تخفيفا محدودا للعقوبات على إيران
زاهر الشقنقيري: قانون ذوي الإعاقة يحتاج لتفعيل.. التعيين 5% لا يجب أن يبقى على الورق.. خاص
موعد جلسة المحكمة الرياضية.. تطورات هامة في قضية حسم لقب الدوري بين الأهلي وبيراميدز
قبل عرضه على البرلمان.. مقترح جديد لإعفاء القرى بالكامل من الضريبة العقارية
مها أحمد تثير الجدل برسالة غامضة: ربنا رحمنا منك يا متنمرة
ميناء شرق بورسعيد يستقبل ثالث أكبر سفينة صب جاف منذ بدء نشاط تداول بضائع الصب

محمد الغزاوى

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء شرق بورسعيد لسفينة MATHILE OLDENDORFF على رصيف محطة سكاي بورتس متعددة الأغراض، والتي تم افتتاحها رئاسيًا عبر الفيديو كونفرانس في نوفمبر 2025. يأتي ذلك في إطار استمرار النجاحات التشغيلية للميناء وقدرته على استقبال السفن العملاقة ذات الحمولات الكبيرة.

ميناء شرق بورسعيد يستقبل ثالث أكبر سفينة صب جاف

وتحمل السفينة MATHILE OLDENDORFF، القادمة من البرازيل، شحنة تُقدر بنحو 165 ألف طن من خام الحديد، لتُعد ثالث أكبر سفينة صب جاف يستقبلها الميناء منذ بدء نشاط تداول بضائع الصب، بما يعكس تنامي ثقة الخطوط الملاحية العالمية في كفاءة الميناء وجاهزيته التشغيلية.

ويبلغ طول السفينة 300 متر، وعرضها 50 مترًا، وغاطسها 16.1 متر، الأمر الذي يؤكد كفاءة البنية التحتية وتوافر الأعماق المناسبة وجاهزية الأرصفة بميناء شرق بورسعيد لاستقبال السفن ذات الأحجام والحمولات الكبيرة، وفقًا لأعلى المعايير التشغيلية.

ويعزز هذا الحدث المكانة التنافسية لميناء شرق بورسعيد كمركز محوري لتداول بضائع الصب، ويدعم دوره في خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية، في ضوء استراتيجية الهيئة لتطوير الموانئ التابعة لها ورفع كفاءتها التشغيلية بما يتواكب مع المعايير العالمية.

