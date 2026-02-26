محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمحطة رفع الصرف الصحي R1 بعد رفع كفاءتها

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، محطة رفع الصرف الصحي R1، لمتابعة مشروعات تطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي والوقوف على معدلات التشغيل بالمحطة.

رافقه خلال الجولة المهندسة عزيزة طايع رئيس قطاع بورسعيد ، والمهندسة رشا شريف مدير مركز معلومات شبكات المرافق، والمهندسة أمل الالفي مدير وحدة التطوير الحضاري.

وخلال تفقده المحطة، تابع محافظ بورسعيد أعمال تشغيل المحطة بعد رفع كفاءتها وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أفضل أداء لمنظومة الصرف الصحي بالمحافظة.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الدورية لأعمال التشغيل والصيانة المستمرة لضمان استدامة كفاءة المحطة وتحسين مستوي الخدمة للمواطنين.