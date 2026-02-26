عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة سير العمل بمشروعات الثروة الحيوانية على مستوى المحافظة، في إطار خطة الدولة لدعم وتنمية قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي، جاء ذلك بحضور الدكتور طارق فرنسيس مدير مديرية الطب البيطري ببورسعيد و الدكتور أمير غريب مدير محطة تسمين الماشية ببورسعيد

وخلال اللقاء، تم استعراض جهود مديرية الطب البيطري، حيث تم الوقوف على معدلات التشغيل والإنتاج بمحطة تسمين الماشية، وآليات الرعاية البيطرية المقدمة، وبرامج التحصين الدورية للحفاظ على صحة وسلامة الثروة الحيوانية



محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في مشروعات الثروة الحيوانية بالمحافظة

واستمع المحافظ إلى شرح من الدكتور أمير غريب، مدير محطة تسمين الماشية، حول الطاقة الاستيعابية للمحطة، ونسب التسمين، وخطط التوسع المستقبلية، مؤكدًا أن المحطة تمثل أحد المحاور المهمة لدعم منظومة الإنتاج الحيواني بالمحافظة وتوفير اللحوم بجودة عالية وبأسعار مناسبة

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة الالتزام بالمعايير البيطرية والصحية، وتكثيف أعمال المتابعة والرقابة، مع التوسع في مشروعات التسمين والإنتاج الحيواني، ووضع مقترحات للارتقاء بالثروة الحيوانية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الثروة الحيوانية، باعتباره أحد الملفات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى استمرار تقديم أوجه الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاح تلك المشروعات وتحقيق أفضل النتائج

وكان محافظ بورسعيد قد تفقد محطة تسمين الماشية و مجزر بورسعيد الآلى و قد وجه بتطوير مستوى الأداء و دراسة مقترح طرح جزء من مشروع تربية الماشية للقطاع الخاص، بما يسهم في دعم هذا القطاع الحيوي و تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم و توافرها في مختلف المنافذ بأسعار وكميات مناسبة.