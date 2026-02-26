قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
رماها في الترعة وضربها بالشوم.. الأمن يفحص فيديو اعتداء شخص على سيدة بدمنهور
من التوجيهات إلى التنفيذ.. مقترح برلماني لإقرار حزمة متكاملة لدعم وتمكين الشباب اقتصاديًا
خفقان النفس.. كيف تؤثر مشاهد العنف بمسلسلات رمضان على صحتنا النفسية؟
براءة الفنان شادي ألفونس من تهمة حيازة مواد مخدرة
معلومات الوزراء: 2.02 مليار دولار حجم سوق العقود الذكية عالميًا
مدرسة ثانوية ببني سويف تسحب التابلت من الطلاب كثيري الغياب وتحولهم "منازل"
فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في مشروعات الثروة الحيوانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في مشروعات الثروة الحيوانية

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في مشروعات الثروة الحيوانية بالمحافظة
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في مشروعات الثروة الحيوانية بالمحافظة
محمد الغزاوى

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة سير العمل بمشروعات الثروة الحيوانية على مستوى المحافظة، في إطار خطة الدولة لدعم وتنمية قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي، جاء ذلك بحضور الدكتور طارق فرنسيس مدير مديرية الطب البيطري ببورسعيد و الدكتور أمير غريب مدير محطة تسمين الماشية ببورسعيد

وخلال اللقاء، تم استعراض جهود مديرية الطب البيطري، حيث تم الوقوف على معدلات التشغيل والإنتاج بمحطة تسمين الماشية، وآليات الرعاية البيطرية المقدمة، وبرامج التحصين الدورية للحفاظ على صحة وسلامة الثروة الحيوانية


محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في مشروعات الثروة الحيوانية بالمحافظة 

واستمع المحافظ إلى شرح من الدكتور أمير غريب، مدير محطة تسمين الماشية، حول الطاقة الاستيعابية للمحطة، ونسب التسمين، وخطط التوسع المستقبلية، مؤكدًا أن المحطة تمثل أحد المحاور المهمة لدعم منظومة الإنتاج الحيواني بالمحافظة وتوفير اللحوم بجودة عالية وبأسعار مناسبة

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة الالتزام بالمعايير البيطرية والصحية، وتكثيف أعمال المتابعة والرقابة، مع التوسع في مشروعات التسمين والإنتاج الحيواني، ووضع مقترحات للارتقاء بالثروة الحيوانية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الثروة الحيوانية، باعتباره أحد الملفات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى استمرار تقديم أوجه الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاح تلك المشروعات وتحقيق أفضل النتائج

وكان محافظ بورسعيد قد تفقد محطة تسمين الماشية و مجزر بورسعيد الآلى و قد وجه بتطوير مستوى الأداء و دراسة مقترح طرح جزء من مشروع تربية الماشية للقطاع الخاص، بما يسهم في دعم هذا القطاع الحيوي و تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم و توافرها في مختلف المنافذ بأسعار وكميات مناسبة.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد تسمين الماشية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

حازم المنوفي: جهاز مستقبل مصر صمام أمان للأسواق وداعم حقيقي للأمن الغذائي

جانب من اللقاء

هيئة الاستثمار وشركة جارديان جلاس يبحثان خطط توسعها في مصر

ضبط سائق يسرق جزء من السولار عهدته

من خلال منظومة التتبع GPS.. ضبط سائق يسرق جزءا من السولار عهدته

بالصور

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد