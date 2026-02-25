محافظ بورسعيد: التواصل مع المواطنين والاستماع لمطالبهم وشكاواهم على رأس أولويات العمل التنفيذي

حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، على لقاء عدد من الأهالي والمواطنين خلال جولاته الميدانية الموسعة بعدد من أحياء المحافظة، في إطار نهج التواصل المباشر والاستماع إلى مطالب وشكاوى المواطنين على أرض الواقع.

واستمع محافظ بورسعيد إلى عدد من المشكلات التي طرحها المواطنون، والمتعلقة ببعض الخدمات والمرافق، موجهًا الجهات التنفيذية المختصة بسرعة فحص ودراسة كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد الحلول المناسبة في أسرع وقت ممكن، وذلك في إطار الضوابط والقوانين المنظمة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن التواصل الميداني مع المواطنين يمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل التنفيذي، ويسهم في الوقوف على التحديات الفعلية ووضع حلول عملية لها، مشددًا على أن جميع الأجهزة التنفيذية مطالبة بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحقيق الصالح العام.