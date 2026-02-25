محافظ بورسعيد يوجه بتشكيل لجنة المساعدات الإنسانية لتقديم الدعم للحالات المستحقة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، نادي العاملين بالمحافظة، حيث وجه بالبدء الفوري في تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة وتطوير النادي، بما يليق بالعاملين ويعزز من دوره الاجتماعي والخدمي.

وخلال جولته داخل النادي، تابع المحافظ أقسامه المختلفة، مؤكدًا على سرعة إمداده بالمستلزمات الحديثة من كراسي وتجهيزات وأدوات، مع رفع مستوى الخدمات المقدمة، وتهيئة بيئة مناسبة تلبّي احتياجات العاملين وأسرهم

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، ومسؤولي جمعية حياة، والدكتورة إنجي حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي، واللواء ايمن صبحي رئيس حي الزهور وعدد من القيادات التنفيذية.

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ مبادرة “جمعية حياة” لتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا" والتي تشمل 300 وجبة غذائية "، مشيدًا بالدور المجتمعي الفعال الذي تقوم به الجمعية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة خلال الشهر المبارك

وخلال جولته، وجه محافظ بورسعيد بتشكيل لجنة للمساعدات الإنسانية، تضم الجهات المختصة، لتلقي الحالات المستحقة ودراستها بدقة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشفافية وعدالة، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الحماية الاجتماعية

ودعا اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى التوسع في إطلاق مثل هذه المبادرات المجتمعية خلال الشهر الكريم، بما يعزز روح التكافل والتعاون، ويسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة الكامل لكافة الجهود الإنسانية والتنموية