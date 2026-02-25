قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء يوافق على الإفراج عن بعض المسجونين بعيد الفطر وتحرير سيناء
الحكومة توافق على اتفاقية "تسليم مجرمين" بين مصر وأسبانيا
ننشر تفاصيل مشروع قانون مكتبة الأزهر الشريف
رفضت الزواج من المتهم| آخر لحظات في حياة ضحية الخصوص على لسان والدتها وجيرانها
استقرار أسعار الفضة محليا اليوم.. والأونصة العالمية ترتفع 3.5%
مدبولي: توجيهات رئاسية بالاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق وتوافر السلع
فريق التفاوض الإيراني يغادر إلى جنيف لعقد جولة محادثات جديدة مع أمريكا
جامعة الدول العربية تبحث تطورات القضية الفلسطينية وتعزيز التنسيق مع الكويت
إسرائيل كيان لإبادة الحقيقة.. 86 صحفيا قتلوا بنيران الاحتلال في 2025
مي عمر تنعى والدها بكلمات مؤثرة وتكشف موعد ومكان الجنازة
لقاء عربي - أوروبي بالقاهرة لبحث ملفات نزع السلاح وعدم الانتشار
هدم منازل في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بتشكيل لجنة المساعدات الإنسانية لتقديم الدعم للحالات المستحقة

محمد الغزاوى

تفقد اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، نادي العاملين بالمحافظة، حيث وجه بالبدء الفوري في تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة وتطوير النادي، بما يليق بالعاملين ويعزز من دوره الاجتماعي والخدمي.

وخلال جولته داخل النادي، تابع المحافظ أقسامه المختلفة، مؤكدًا على سرعة إمداده بالمستلزمات الحديثة من كراسي وتجهيزات وأدوات، مع رفع مستوى الخدمات المقدمة، وتهيئة بيئة مناسبة تلبّي احتياجات العاملين وأسرهم

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، ومسؤولي جمعية حياة، والدكتورة إنجي حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي، واللواء ايمن صبحي رئيس حي الزهور وعدد من القيادات التنفيذية.

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ مبادرة “جمعية حياة” لتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا" والتي تشمل 300 وجبة غذائية "، مشيدًا بالدور المجتمعي الفعال الذي تقوم به الجمعية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة خلال الشهر المبارك

وخلال جولته، وجه محافظ بورسعيد بتشكيل لجنة للمساعدات الإنسانية، تضم الجهات المختصة، لتلقي الحالات المستحقة ودراستها بدقة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشفافية وعدالة، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الحماية الاجتماعية

ودعا اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى التوسع في إطلاق مثل هذه المبادرات المجتمعية خلال الشهر الكريم، بما يعزز روح التكافل والتعاون، ويسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة الكامل لكافة الجهود الإنسانية والتنموية

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد حياة كريمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

