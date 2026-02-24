استجابة لشكاوى المواطنين.. حملات موسعة لرفع الإشغالات بعرب بورسعيد | شاهد

قاد المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة بناءً على توجيهات اللواء ابراهيم أحمد أبوليمون ، محافظ بورسعيد، بضرورة التصدي للمخالفات وإعادة الانضباط للشارع، تواصل الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع شرطة المرافق.

جاءت الحملة لإزالة الإشغالات والتعديات، استجابةً لشكاوى المواطنين، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري





حملات موسعة لرفع الإشغالات بعرب بورسعيد

وشملت الحملة بشارع سعد زغلول (الثلاثينى) حتى شارع الجيش وشارع المشير أحمد اسماعيل على (100)سابقًا ومحيط مول الباله وسوق السمك الجديد



وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات المتحركة والثابتة، ورفع الباعة الجائلين والفروشات العشوائية، مما ساهم في تسهيل حركة المواطنين وتحسين المشهد العام للمنطقة.

واكد رئيس حى العرب على استمرار حملات المتابعة اليومية، مع تطبيق غرامات فورية واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بفرض الانضباط وتحقيق أعلى مستوى من الخدمات لسكان بورسعيد.