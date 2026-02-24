محافظ بورسعيد يشيد بالدور الحيوي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد بمكتبه بديوان عام المحافظة اللواء محمد خلف رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد متمنيا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ بورسعيد برئيس الهيئة مؤكدا علي تعزيز أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة ودعم جهود الدولة في تنظيم حركة التجارة وتحقيق جودة الصادرات والواردات ،مشيدا بالدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في إحكام الرقابة على السلع والمنتجات المتداولة بالأسواق .

من جانبه، أعرب اللواء محمد خلف رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن سعادته بالتعاون مع المحافظة مؤكدا علي استمرار التنسيق مع المحافظة لدعم جهود تطوير منظومة الفحص والرقابة إحكام الرقابة على السلع والمنتجات المتداولة بالأسواق وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية بما يساهم في حماية المستهلك ودعم الاقتصاد القومي وزيادة معدلات التصدير وتحفيز الاستثمار.