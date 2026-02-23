2 مليون جنيه لمنتسبى تكافل وكرامة.. منحة رمضان من غرفة بورسعيد التجارية

قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، صرف 2 مليون جنيه لمنتسبي "تكافل وكرامة" في بورسعيد، منهم مليون جنيه مساهمة شخصية من أعضاء المجلس، وذلك بواقع 500 جنيه لكل أسرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوصول الدعم إلى مستحقيه، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد محمد سعده، أن مجلس إدارة الغرفة التجارية قرر توجيه المبالغ المخصصة لمعرض أهلا رمضان، للتوزيع على منتسبي تكافل وكرامة ببورسعيد، من خلال تخصيص مبلغ مليون جنيه لهذا الهدف، بالتنسيق مع محافظ بورسعيد، ومديرية التضامن الاجتماعي، والبريد المصري، ليصل الدعم لمستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، في إطار منظومة مُحكمة تضمن الشفافية والعدالة وحفظ كرامة متلقي المساعدات المالية بالإضافة لتوصيلها في الوقت المناسب.

2 مليون جنيه لمنتسبي "تكافل وكرامة" بمناسبة رمضان

وأشار "سعده" إلى أنه دعا أيضًا مجلس إدارة الغرفة للمساهمة الشخصية في هذه المبادرة الهامة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك من خلال المساهمة بمبلغ مليون جنيه أخرى تُوزع بنفس الضوابط على منتسبي "تكافل وكرامة" بالمحافظة، مع تكليف الأمين العام للغرفة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لصرف المبالغ المقررة والمتابعة مع اللجنة المشكلة لذلك.

وشدد على استمرار نهج الغرفة في خدمة المجتمع وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا أن هذا يسير بالتزامن مع ما تشهده الغرفة من عملية تطوير شاملة في الخدمات المقدمة لمنتسبيها، والتواصل مع كافة الجهات المعنية لتلبية مطالبهم وحل مشاكلهم.