قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان | بث مباشر
زيزو يكسر محتوى وديكورات رامز ليفل الوحش
هل يتم تقديم الساعة قبل العيد؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أيهما أفضل بن رمضان أم إمام عاشور؟ رامز جلال يضع زيزو في مأزق
بعد حلقة رامز جلال ليفل الوحش.. زيزو يتصدر التريند
يضم قيادات ثورتى 25 يناير و30 يونيو .. رئيس الوفد يُصدر قرارًا بتأسيس هيئة جيل المستقبل
سعر الدولار اليوم في البنوك 23-2-2026.. آخر تحديث
بعد مقـ.ـتل "إل مينشو".. المكسيك تغرق في موجة عنف واسعة
المفتي: زهد النبي طريق إلى محبة الله والناس والطمأنينة
400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن
مقاطعة ذات طبيعة خاصة.. مشروع قانون يعيد تشكيل القاهرة على غرار العاصمة الإدارية.. تفاصيل
أحمد أمين يكشف سر حماسه لتقديم مسلسل النص الثاني.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن النور بحي الضواحي

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن النور بحي الضواحي
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن النور بحي الضواحي
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن أبراج النور بحي الضواحي ،لمتابعة سير الاعمال الجارية بالمنطقة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة السكنية.

رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والاستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي ،والمهندسة احسان برمه مدير مديرية الطرق .

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن النور بحي الضواحي

وتابع المحافظ معدلات تنفيذ أعمال التطوير الجارية علي أرض الواقع والتي تشمل رفع كفاءة الشوارع وتطوير شبكات المرافق وأعمال الرصف والتجميل بالمنطقة بما يسهم في تحقيق بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وفق للجداول الزمنية المحددة مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذمؤكد على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد حى الضواحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

الطفل مازن محمد

كارثة سحور رمضان في بنها.. موتوسيكل يصدم طـ.فلا وزيت ساخن يحوله إلى العناية المركزة

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

بتوجيهات الإمام الأكبر.. 10 آلاف وجبة يوميا للطلاب الوافدين بمائدة إفطار الجامع الأزهر

الجامع الأزهر

الجامع الأزهر يناقش مفهوم الفطرة وأثرها في بناء الإنسان المتوازن

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: التوبة السريعة بعد الذنب طريق النجاة ومحبة الله.. فيديو

بالصور

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة
طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة
طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة

احترس.. علامات تكشف انسداد الشريان التاجي.. وهؤلاء الأكثر عرضة

القلب
القلب
القلب

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد