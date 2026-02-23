تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن أبراج النور بحي الضواحي ،لمتابعة سير الاعمال الجارية بالمنطقة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة السكنية.

رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والاستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي ،والمهندسة احسان برمه مدير مديرية الطرق .

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن النور بحي الضواحي

وتابع المحافظ معدلات تنفيذ أعمال التطوير الجارية علي أرض الواقع والتي تشمل رفع كفاءة الشوارع وتطوير شبكات المرافق وأعمال الرصف والتجميل بالمنطقة بما يسهم في تحقيق بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وفق للجداول الزمنية المحددة مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذمؤكد على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة.