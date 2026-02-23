ماذا تقدم تويوتا bZ 2026 الجديدة وكم سعرها عالميًا؟

كشفت تويوتا عن النسخة الجديدة من bZ وودلاند موديل 2026، ضمن خطط توسيع نطاق سياراتها الكهربائية عالميًا، وينتمي الطراز إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، مع تصميم يحمل ملامح عصرية واضحة، إلى جانب قدرات فنية عالية الأداء.

أداء ومحرك تويوتا bZ وودلاند

تعتمد تويوتا bZ 2026 وودلاند على نظام مكوّن من محركين كهربائيين يعملان بنظام دفع كلي؛ لتصل القوة الإجمالية إلى 375 حصانًا، وبهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال نحو 4.4 ثانية، مع نظام الدفع الكلي.

تويوتا bZ وودلاند

بطارية بمدى يصل إلى 452 كيلومترًا

تستند سيارة تويوتا إلى بطارية بسعة استخدام فعلية تقارب 67 كيلوواط ساعة، ما يمنحها مدى قيادة متوقع يصل إلى نحو 452 كيلومترًا بالشحنة الواحدة وفق التقديرات المعلنة، وتدعم السيارة منفذ NACS، ما يتيح لها الاستفادة من شبكة شواحن تسلا السريعة في الأسواق التي يتوفر فيها هذا المعيار.

تويوتا bZ وودلاند

وتصل قدرة الشحن السريع إلى 150 كيلوواط؛ وهو ما يسمح بشحن البطارية من 10% إلى 80% خلال حوالي 30 دقيقة في الظروف المثالية، كما توفر الشركة شاحنًا منزليًا بقدرة 11 كيلوواط، مع كابل مخصص للاستخدام المنزلي؛ ما يمنح المستخدمين مرونة في خيارات إعادة الشحن سواء في المنزل أو عبر محطات الشحن العامة.

تويوتا bZ وودلاند

تجهيزات تويوتا bZ وودلاند

زُودت bZ 2026 بحزمة من التجهيزات التقنية التي تركز على الراحة والاتصال، حيث تتوسط المقصورة شاشة عرض مركزية قياس 14 بوصة، إلى جانب لوحة عدادات رقمية توفر معلومات القيادة أمام السائق، كما يتوفر نظام صوتي من JBL.

تويوتا bZ وودلاند

وتشمل التجهيزات أيضًا، نظام تكييف ثنائي المناطق، وسقفًا زجاجيًا بانوراميًا، فضلًا عن إضاءة محيطية تضفي، وتم تزويد السيارة بشاحنين لاسلكيين للهواتف الذكية، مع مقاعد كهربائية تتيح التحكم في وضعيات الجلوس، إضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم بالأنظمة المختلفة بسهولة.

تويوتا bZ وودلاند

سعر تويوتا bZ 2026 في الأسواق العالمية

تُطرح تويوتا bZ موديل 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، بسعر يبدأ من 46,750 دولارًا، ويصل إلى نحو 48,850 دولارًا للفئات الأعلى تجهيزًا.