قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم تويوتا bZ 2026 الجديدة وكم سعرها عالميًا؟

تويوتا bZ وودلاند
تويوتا bZ وودلاند
صبري طلبه

كشفت تويوتا عن النسخة الجديدة من bZ وودلاند موديل 2026، ضمن خطط توسيع نطاق سياراتها الكهربائية عالميًا، وينتمي الطراز إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، مع تصميم يحمل ملامح عصرية واضحة، إلى جانب قدرات فنية عالية الأداء.

أداء ومحرك تويوتا bZ وودلاند 

تعتمد تويوتا bZ 2026 وودلاند على نظام مكوّن من محركين كهربائيين يعملان بنظام دفع كلي؛ لتصل القوة الإجمالية إلى 375 حصانًا، وبهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال نحو 4.4 ثانية، مع نظام الدفع الكلي.

تويوتا bZ وودلاند 

بطارية بمدى يصل إلى 452 كيلومترًا 

تستند سيارة تويوتا إلى بطارية بسعة استخدام فعلية تقارب 67 كيلوواط ساعة، ما يمنحها مدى قيادة متوقع يصل إلى نحو 452 كيلومترًا بالشحنة الواحدة وفق التقديرات المعلنة، وتدعم السيارة منفذ NACS، ما يتيح لها الاستفادة من شبكة شواحن تسلا السريعة في الأسواق التي يتوفر فيها هذا المعيار.

تويوتا bZ وودلاند 

وتصل قدرة الشحن السريع إلى 150 كيلوواط؛ وهو ما يسمح بشحن البطارية من 10% إلى 80% خلال حوالي 30 دقيقة في الظروف المثالية، كما توفر الشركة شاحنًا منزليًا بقدرة 11 كيلوواط، مع كابل مخصص للاستخدام المنزلي؛ ما يمنح المستخدمين مرونة في خيارات إعادة الشحن سواء في المنزل أو عبر محطات الشحن العامة.

تويوتا bZ وودلاند 

تجهيزات تويوتا bZ وودلاند

زُودت bZ 2026 بحزمة من التجهيزات التقنية التي تركز على الراحة والاتصال، حيث تتوسط المقصورة شاشة عرض مركزية قياس 14 بوصة، إلى جانب لوحة عدادات رقمية توفر معلومات القيادة أمام السائق، كما يتوفر نظام صوتي من JBL. 

تويوتا bZ وودلاند 

وتشمل التجهيزات أيضًا، نظام تكييف ثنائي المناطق، وسقفًا زجاجيًا بانوراميًا، فضلًا عن إضاءة محيطية تضفي، وتم تزويد السيارة بشاحنين لاسلكيين للهواتف الذكية، مع مقاعد كهربائية تتيح التحكم في وضعيات الجلوس، إضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم بالأنظمة المختلفة بسهولة.

تويوتا bZ وودلاند 

سعر تويوتا bZ 2026 في الأسواق العالمية

تُطرح تويوتا bZ موديل 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، بسعر يبدأ من 46,750 دولارًا، ويصل إلى نحو 48,850 دولارًا للفئات الأعلى تجهيزًا.  

تويوتا تويوتا bZ وودلاند سيارة تويوتا bZ وودلاند مواصفات تويوتا bZ وودلاند السيارة تويوتا bZ وودلاند مواصفات السيارة تويوتا bZ وودلاند سعر تويوتا bZ وودلاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ترشيحاتنا

محافظ الإسكندرية يوجه بتطوير شبكة الطرق والارتقاء بخدمات المرافق

محافظ الإسكندرية يوجه بتطوير شبكة الطرق والارتقاء بخدمات المرافق

حضور كثيف وأجواءً روحانية عامرة في سادس ليالي شهر رمضان المبارك بمسجد قراعة بأسيوط

حضور كثيف وأجواءً روحانية في سادس ليالي رمضان بمسجد قراعة بأسيوط

اجتماع بمياه الإسكندرية

مياه الإسكندرية تبحث تفعيل منظومة الشراء الموحد وتعزيز إستدامة المخزون

بالصور

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏

إفراج.. عمرو سعد يشك في تارا عماد والجمهور يترقب مواجهته مع أحمد عبدالحميد

عمرو سعد
عمرو سعد
عمرو سعد

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد