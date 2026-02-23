وزير الخارجية اللبناني يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ويدعو حزب الله لتسليم سلاحه

شدد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وانسحاب قواتها من النقاط التي لا تزال تحتلها، مؤكدا التزام الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في يد مؤسساتها العسكرية الشرعية تطبيقا لقرارها الصادر في الخامس من أغسطس من العام الماضي، وتماشيا مع اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي - على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف - نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ديمتري ليوبنسكي، حيث بحثا العلاقات الثنائية والمستجدات في لبنان والمنطقة.

ودعا رجي "حزب الله" إلى تسليم سلاحه، بعد ما بات هناك دولة قادرة على تحمل مسؤولياتها السيادية كاملة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

كما ثمن رجي قرار روسيا برفع عدد المنح الدراسية الممنوحة للطلاب اللبنانيين من 150 إلى 180 منحة، مشددا على أهمية إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

من جهته، أكد نائب الوزير الروسي دعم بلاده التام لسيادة لبنان واستقراره، ووقوفها إلى جانبه في المحافل الدولية، كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في المجالات الاقتصادية والتربوية والثقافية.

يذكر أن رجي التقى بمقر الأمم المتحدة بجنيف الموظفين اللبنانيين العاملين في المنظمة ووكالاتها، واطلع على مجالات عملهم واستمع إلى مقترحاتهم ومشاكلهم، مؤكدا دعمه لهم واعتزاز لبنان بهم، لافتا إلى أنهم يعكسون بعلمهم وكفاءاتهم الصورة المشرقة للبنان.