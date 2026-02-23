قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

السيرة الهلالية تصل مترو الأنفاق في عرض فني للمرة الأولى .. صور

الثقافة في المترو
الثقافة في المترو
جمال عاشور

في مشهد غير مألوف داخل أروقة مترو الأنفاق، استقبلت محطة جمال عبد الناصر، اليوم الاثنين، جمهورها بمفاجأة ثقافية تمثلت في عرض فني حي لرواة السيرة الهلالية، وقد لفت العرض انتباه الركاب وأثار فضولهم، قبل أن يتحول سريعا إلى حالة من التفاعل والبهجة بين الحاضرين.

وتوقف العشرات من المترددين على المحطة لمتابعة الفعالية التي خرجت عن الإطار التقليدي للعروض الفنية، حيث قدمت فرقة الفنان عزت السوهاجي للسيرة الهلالية مختارات من هذه الملحمة الضخمة  وعبر كثيرون عن إعجابهم بفكرة تقديم عرض تراثي داخل فضاء يومي مفتوح، بالتزامن مع حلول شهر رمضان، معتبرين أنها تجربة مبتكرة تقرب الفن من الناس وتجعله حاضرا في تفاصيل حياتهم اليومية.

وجاءت الفعالية برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وبحضور الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، في إطار مبادرة تهدف إلى دمج الفنون في الفضاءات العامة وتعزيز حضورها في تفاصيل الحياة اليومية، بما يسهم في توسيع قاعدة الجمهور المتلقي وزيادة الوعي بالتراث الثقافي المصري.

ومن المقرر أن يستضيف المجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، سهرة فنية خاصة لمحبي السيرة الهلالية تحت عنوان "بعد المديح في المكمل ـ في محبة السيرة الهلالية"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يومي 24 و25 فبراير، في إطار جهود وزارة الثقافة المصرية لإحياء هذا التراث الشعبي غير المادي وتشجيع الحفاظ عليه ونقله إلى الأجيال القادمة، وسوف تكون الدعوة عامة ومفتوحة للجمهور.

وتأتي سلسلة العروض هذه في إطار تسليط الضوء على أحد أعرق التقاليد الشعبية في مصر؛ إذ كانت الليالي الرمضانية قديما تزدهر بأصوات الحكائين وهم يروون بطولات بني هلال في أجواء تجمع بين السمر والإنشاد والشعر الشعبي.

وكان الناس يلتفون حول الراوي ليستمعوا إلى قصص الفروسية والحب والتغريبة، لتتحول الحكاية إلى طقس اجتماعي يعزز روح الجماعة ويغذي الوجدان الشعبي.

وقد حظيت السيرة الهلالية بتقدير دولي كبير؛ إذ أدرجتها اليونسكو عام 2008 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية، اعترافا بقيمتها الفنية والإنسانية وأهميتها في حفظ الذاكرة الشعبية. ويعكس هذا الإدراج مكانة السيرة بوصفها تراثا إنسانيًا يتجاوز حدود المكان، ويؤكد ضرورة الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

مترو الأنفاق جمال عبد الناصر عرض فني حي السيرة الهلالية وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي

