قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر للفتوى: المرأة الحامل أو المرضع تفطر وتقضي بعد رمضان
الديهي: الرئيس السيسي وبن سلمان يبحثان ملفات المنطقة.. وتأكيد مشترك على التنسيق وحماية الأمن العربي
الحكم على المتهم بقـ.تل زميله بصاروخ كهربائي في الإسماعيلية
مواصفات فورد توروس 2026 الجديدة كليًا.. بقوة 239 حصانًا
إجلاء واشنطن من لبنان… إنذار مبكر أم تمهيد لمواجهة إقليمية واسعة؟
بسبب سموتريتش.. مواجهة عنيفة في الكنيست الإسرائيلي
مقـ.تل شرطي وإصابة آخر بانفجار سيارة شرطة مرور في موسكو
العمل: إنذار 1181 منشأة لتصحيح الأوضاع.. وهذه عقوبات مخالفة حقوق العمال
شيخ العرب همام.. اكتشافات جديدة لبعثة كلية الآثار بجامعة عين شمس
دعاء سادس يوم في رمضان.. يغفر الذنوب والمعاصي
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب سموتريتش.. مواجهة عنيفة في الكنيست الإسرائيلي

بتسلئيل سموتريتش- وزير المالية الإسرائيلي
بتسلئيل سموتريتش- وزير المالية الإسرائيلي
هاجر رزق

شهد مبنى الكنيست الإسرائيلي مواجهة عنيفة بين أعضاء حرس البرلمان وأصحاب محلات تجارية، نهضوا للاحتجاج على سياسات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المتعلقة برسوم الاستيراد.


 

وفي الشرفة العلوية للكنيست، احتج أصحاب المصالح التجارية ضد وزير المالية، متهمين إياه بأنه "يدمر حياتهم". على خلفية قرار مضاعفة ضريبة القيمة المضافة على شحنات الاستيراد الشخصي من 75 دولارا إلى 150 دولارا في 24 ديسمبر 2025.

وبينما تُعفى المنتجات التي تقل قيمتها عن 150 دولارا من الضرائب في الاستيراد الشخصي، فإن الاستيراد التجاري (لأغراض البيع) لا يتمتع بأي إعفاء، ويخضع لدفع ضرائب الاستيراد بدءا من الدولار الأول.

وفي السنوات الأخيرة، شددت سلطة الجمارك الإسرائيلية إجراءاتها، حيث تم استدعاء العديد من الأشخاص الذين استوردوا كميات كبيرة من الشحنات للاستجواب، للاشتباه في ممارستهم "استيرادا تجاريا تحت ستار استيراد شخصي".

وفي سياق متصل، أبقى بنك إسرائيل، الاثنين، سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 4%، رغم تباطؤ وتيرة التضخم إلى 1.8% (ضمن النطاق المستهدف)، وبعد خفضين متتاليين بمقدار 0.25% في نوفمبر ويناير.

الكنيست الإسرائيلي أعضاء حرس البرلمان سموتريتش رسوم الاستيراد وزير المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ترشيحاتنا

شهاب الدين

فراقك صعب عليا .. شهاب الدين أحمد ينعى والده بكلمات مؤثرة

كامويش

مجدي طلبة: كامويش لا يصلح للأهلي .. وتوروب غير مقتنع بـ محمد شريف

الكرة الطائرة

تعرف على نتائج مباريات دور الـ16 بكأس مصر للطائرة آنسات

بالصور

أخطاء في تعبئة الوقود قد تكلفك كثيرا

تعبئة الوقود
تعبئة الوقود
تعبئة الوقود

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

فيديو

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد