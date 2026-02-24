قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
على متنها 7 أفراد.. مصرع شخص في تحطم طائرة إسعاف جوي بالهند| صور
حول شركة الكرة.. صراع إداري محتدم داخل مجلس الزمالك
الأزهر للفتوى: المرأة الحامل أو المرضع تفطر وتقضي بعد رمضان
الديهي: الرئيس السيسي وبن سلمان يبحثان ملفات المنطقة.. وتأكيد مشترك على التنسيق وحماية الأمن العربي
الحكم على المتهم بقـ.تل زميله بصاروخ كهربائي في الإسماعيلية
مواصفات فورد توروس 2026 الجديدة كليًا.. بقوة 239 حصانًا
إجلاء واشنطن من لبنان… إنذار مبكر أم تمهيد لمواجهة إقليمية واسعة؟
بسبب سموتريتش.. مواجهة عنيفة في الكنيست الإسرائيلي
مقـ.تل شرطي وإصابة آخر بانفجار سيارة شرطة مرور في موسكو
العمل: إنذار 1181 منشأة لتصحيح الأوضاع.. وهذه عقوبات مخالفة حقوق العمال
شيخ العرب همام.. اكتشافات جديدة لبعثة كلية الآثار بجامعة عين شمس
دعاء سادس يوم في رمضان.. يغفر الذنوب والمعاصي
أخبار العالم

والد الرئيس السوري يعلق على تقارير تفيد بتوجه الشرع لعزل شقيقيه من منصبهما

أحمد الشرع- الرئيس السوري
أحمد الشرع- الرئيس السوري
هاجر رزق

علق حسين الشرع والد الرئيس السوري أحمد الشرع على خبر نشرته صحيفة "زمان الوصل" نقلا عن مصادر تحدثت عن توجه الرئيس لعزل شقيقيه ماهر وحازم من منصبيهما.

وقال حسين الشرع تعليقا على الخبر: "نعم هذا صحيح ويبحثون عن البديل، لقد أدوا ما كلفوا به وخرجوا نظيفي اليد"، في إشارة إلى انتهاء مهامهما في إطار ترتيبات إدارية وتنظيمية جديدة.



 

ويشغل ماهر الشرع حاليا منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بينما يتولى حازم الشرع منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية.


 

و في وقت سابق، نقلت "زمان الوصل" عن مصادر مطلعة أن الرئيس السوري أحمد الشرع بصدد اتخاذ قرار وشيك بإبعاد شقيقيه ماهر وحازم من منصبيهما الرفيعين في الدولة، في خطوة وصفت بأنها محاولة لإعادة ترتيب الدائرة المقربة من السلطة وتخفيف الانتقادات حول "المحسوبية".



 

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إنها حضرت نقاشات جادة داخل مؤسسة الرئاسة حيث أبدى الرئيس استشعاره للثقل السياسي الناتج عن تعيين أشقائه في مناصب حساسة، وهو الأمر الذي بدأ ينسحب على بقية القيادات في الدولة.


 

وأكد المصدر أنه تجري مداولات مكثفة لوضع ضوابط قانونية تمنع المسؤولين من الجمع بين أكثر من منصب قيادي، ومنع تعيين أقرباء الدرجة الأولى للمسؤولين في المواقع السيادية والحساسة.

الرئيس السوري شقيقيه حسين الشرع مؤسسة الرئاسة نقاشات جادة

تعبئة الوقود
اوبل كورسا 2003
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
انفجار إطار السيارة
