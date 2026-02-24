لامبورجيني ريفويلتو المعدلة من منصوري تنضم لشرطة دبي في 2026

تواصل شرطة دبي تعزيز صورتها العالمية بأسطول من السيارات الخارقة، وهذه المرة عبر نسخة استثنائية من لامبورجيني ريفويلتو بتوقيع منصوري.

السيارة الجديدة لامبورجيني ريفويلتو لا تمثل مجرد إضافة فاخرة، بل تعكس توجها يجمع بين الأداء العالي والحضور الاستعراضي الذي اشتهرت به دوريات دبي خلال السنوات الأخيرة.

النسخة المعدلة من لامبورجيني ريفويلتو ‏تتميز بحزمة تصميمية جريئة تعتمد على ألياف الكربون المشغول، مع عناصر هوائية بارزة تشمل سبليتر أمامي، فتحات تهوية رياضية، وتفاصيل خارجية تعزز الطابع العدواني للسيارة، اللون الأبيض الرسمي لشرطة دبي يتكامل مع اللمسات الخضراء، بينما تكشف أجزاء الكربون الظاهرة عن هوية منصوري بوضوح.

ميكانيكيا، تحتفظ لامبورجيني ريفويلتو بمنظومة الدفع الهجينة المتقدمة، التي تجمع بين محرك V12 سعة 6.5 لتر وثلاثة محركات كهربائية، النتيجة قوة إجمالية تبلغ 1001 حصان، مع تسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة خلال 2.5 ثانية فقط، وسرعة قصوى تتجاوز 350 كم/ساعة، ورغم عدم الإعلان عن تعديلات جوهرية على المحرك، فمن المتوقع أن تتضمن السيارة نظام عادم رياضي يمنحها حضورا صوتيا لافتا.

أهمية هذه السيارة لا تقتصر على الأداء، إذ تلعب دورا تسويقيا وسياحيا بارزا، حيث تستخدم عادة في المناطق الحيوية والوجهات الشهيرة، ظهورها في شوارع دبي يهدف إلى إبراز صورة حديثة ومبتكرة لجهاز الشرطة، مع الحفاظ على جاهزية ميكانيكية كاملة لأي استخدام عملي محتمل.

داخليا، تجمع السيارة بين فخامة مقصورة لامبورجيني والتجهيزات الشرطية الحديثة، بما في ذلك أنظمة الاتصال والمراقبة، كما تم تجهيزها بأنظمة كبح كربون سيراميك لضمان أعلى مستويات التحكم والأمان.

يقدر سعر لامبورجيني ريفويلتو المعدلة بأكثر من 100 الف دولار أمريكي، ما يجعلها واحدة من أكثر سيارات الشرطة تميزا على مستوى العالم.