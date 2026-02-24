تحذير رمضاني.. هذا النوع من التمر والزبادي يضر الصحة

يعد الإفطار على تمر والسحور بالزبادي من العادات الأساسية في شهر رمضان الكريم ولكن هناك خطأ يجب الإنتباه له يدمر فوائد هذه الأطعمة المفيدة.

قال الدكتور سعيد متولى، استشاري التغذية العلاجية، إن أول طعام يدخل المعدة على الريق بعد الصيام يؤثر بشكل كبير على صحة الجسم وحيويته لذا يجب اختياره بعناية ومعرفة الأنواع الجيدة ومتوسطة القيمة الغذائية والضارة .

أنواع تمر ضارة

وحذر سعيد من استخدام التمور المضاف لها مواد كيميائية عديدة خلال مرحلة التجفيف والتخزين مثل مكسبات اللون والمواد الحافظة وذلك لأن الاسراف في هذه المواد خاصة عندما يتم تناولها على الريق يعرض الجسم لمواد ضارة عديدة خاصة إذا تم استخدامها طوال شهر رمضان.

نوع تمر أقل في الفوائد

وكشف سعيد أن التمر بأنواعه جيد مدام تم تخزينه بطريقة صحيحة ولكن يفضل اختيار الأنواع متوسطة التجفيف حيث أنها تحتفظ بقدر من الماء والعناصر المفيدة للجسم مثل الفيتامينات والأملاح المعدنية، بشكل أكبر من شديدة الجفاف.

موضحا أن بعض المواد المفيدة في التمر تتكسر بسبب التجفيف الشديد ونفس الأمر ينطبق على كل انواع الفاكهة وكمية الأملاح والسكريات تكن ذائبة في الماء الموجودة بها وفي نفس الوقت هذا لايعني أن الفاكهة المجففة عديمة الفائدة ولكنها فقط أقل في القيمة الغذائية.

نوع زبادي ممنوع

واضاف سعيد أنه بالإضافة إلى التمر يجب تناول اللبن والزبادي بسبب فوائدهما العديدة ولكن ينصح بشراء الأنواع الطبيعية غير المصنعة الخالية من المواد الحافظة والسكر ومكسبات الطعم واللون مثل زبادي بطعم الفواكه وهو يختلف عن الزبادي بالفواكه كما يفضل إعداده في المنزل لتفادي أضرار تراكم المواد المصنعة في الجسم حيث أنها تضعف المناعة والصحة العامة وتجعل الجسم عرضة لأمراض عديدة.