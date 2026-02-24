قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي على محور 30 يونيو ببورسعيد
بعد غيابه عن دراما رمضان.. صلاح عبدالله: فوق لنفسك ياصاصا ماحدش دق على بابك
أخبار مضللة.. ترامب ينفي معارضة قائد عسكري الدخول في حرب مع إيران
وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي
محاكمة 73 متهما بخلية التجمع الإرهابية.. اليوم
موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق
مجانًا.. كيفية استخراج قرار علاج على نفقة الدولة
هل تذوق الطعام أثناء الصيام يؤثر على صحته؟.. الأزهر يجيب
دعاء الفجر في السادس من شهر رمضان.. ردد كلمات المغفرة والرجوع إلى الله
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير
صبري فواز يسخر من مدرب الأهلي: لا سيناريو ولا إخراج.. إيه اللي بيحصل؟
335 ألف دولار.. سلافيا براغ يقدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع موهبة الإسماعيلي
شخص يشتري Galaxy S26 Ultra قبل طرحه ويسرّب كل شيء عن الهاتف

احمد الشريف

كشفت منصة 9to5Google أن صانع المحتوى التقني ساهيل كارول تمكن من شراء هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra مبكرًا من أحد المتاجر في دبي، قبل أيام من الحدث الرسمي المقرر في 25 فبراير، ونشر صورًا وفيديوهات عملية للهاتف على X وإنستجرام.​

أوضحت المنصة أن الصور أظهرت الهاتف باللون الأبيض مع استعراض تصميم الواجهة الخلفية والحواف، إلى جانب مقارنات مباشرة مع هواتف مثل iPhone 17 Pro Max وGalaxy S25 Ultra، حيث بيّن الفيديو الفروق في الأبعاد والشكل العام بين الأجهزة الثلاثة.​

توضيح تفاصيل قلم S Pen وغياب البلوتوث

أشارت 9to5Google إلى أن التسريب أكّد استمرار قلم S Pen المدمج في Galaxy S26 Ultra مع سلوك مشابه للجيل السابق من حيث طريقة التخزين في جسم الهاتف، مع ملاحظة طريفة أظهرت أن القلم يبرز بشكل غير طبيعي إذا تم إدخاله بالاتجاه الخاطئ.​

أكد التقرير أن القلم يأتي بدون دعم البلوتوث، بعدما كانت سامسونج قد ألغت خصائص القلم كجهاز تحكم عن بعد في الجيل السابق، حيث لم يعثر اليوتيوبر في الإعدادات على أي خيارات مرتبطة بربط القلم لاسلكيًا أو استخدامه للتصوير عن بُعد أو التحكم بالموسيقى.​

استعراض عملي لميزة Privacy Display الجديدة

أوضحت المنصة أن أبرز ما قدمه التسريب هو استعراض أول عملي لميزة Privacy Display التي روجت لها سامسونج سابقًا، حيث أظهر الفيديو كيف تصبح شاشة Galaxy S26 Ultra شبه سوداء عند النظر إليها من زوايا جانبية، بينما تظل محتوياتها واضحة فقط أمام المستخدم مباشرة.​

أشارت 9to5Google إلى أن هذه الميزة تعمل بشكل يشبه «واقيات الخصوصية» التقليدية التي تُضاف كشاشة حماية، لكنها هنا مدمجة في الشاشة نفسها عبر طبقات العرض، مع إمكانية تفعيلها من إعدادات الهاتف لتقليل رؤية من يجلس بجوار المستخدم للمحتوى المعروض على الشاشة.​

تفاصيل واجهة النظام والانتظار للإعلان الرسمي

أكدت المنصة أن التسريب ركّز على الجانب البصري والتجربة الأولى أكثر من الخوض في المواصفات التقنية الكاملة للهاتف أو نتائج الأداء، إذ لم يتضمن الفيديو المنشور اختبارات معيارية أو معلومات جديدة عن المعالج أو الكاميرا أو البطارية بخلاف ما ظهر في تسريبات سابقة.​

أوضحت 9to5Google أن سامسونج ما زالت ملتزمة بحدث Galaxy Unpacked يوم 25 فبراير للكشف رسميًا عن سلسلة Galaxy S26، بما في ذلك جميع تفاصيل Galaxy S26 Ultra وميزة Privacy Display، إلى جانب مزايا Galaxy AI الجديدة التي من المتوقع أن تتكامل مع الهاتف عند طرحه في الأسواق.​

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

أحمد الشرع- الرئيس السوري

والد الرئيس السوري يعلق على تقارير تفيد بتوجه الشرع لعزل شقيقيه من منصبهما

أرشيفية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي علار وصيدا و تعيق حركة المواطنين

أرشيفية

إيران تنفي أنباء عن مطالبة العراق لطلابه بمغادرة طهران

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

