شخص يشتري Galaxy S26 Ultra قبل طرحه ويسرّب كل شيء عن الهاتف

كشفت منصة 9to5Google أن صانع المحتوى التقني ساهيل كارول تمكن من شراء هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra مبكرًا من أحد المتاجر في دبي، قبل أيام من الحدث الرسمي المقرر في 25 فبراير، ونشر صورًا وفيديوهات عملية للهاتف على X وإنستجرام.​

أوضحت المنصة أن الصور أظهرت الهاتف باللون الأبيض مع استعراض تصميم الواجهة الخلفية والحواف، إلى جانب مقارنات مباشرة مع هواتف مثل iPhone 17 Pro Max وGalaxy S25 Ultra، حيث بيّن الفيديو الفروق في الأبعاد والشكل العام بين الأجهزة الثلاثة.​

توضيح تفاصيل قلم S Pen وغياب البلوتوث

أشارت 9to5Google إلى أن التسريب أكّد استمرار قلم S Pen المدمج في Galaxy S26 Ultra مع سلوك مشابه للجيل السابق من حيث طريقة التخزين في جسم الهاتف، مع ملاحظة طريفة أظهرت أن القلم يبرز بشكل غير طبيعي إذا تم إدخاله بالاتجاه الخاطئ.​

أكد التقرير أن القلم يأتي بدون دعم البلوتوث، بعدما كانت سامسونج قد ألغت خصائص القلم كجهاز تحكم عن بعد في الجيل السابق، حيث لم يعثر اليوتيوبر في الإعدادات على أي خيارات مرتبطة بربط القلم لاسلكيًا أو استخدامه للتصوير عن بُعد أو التحكم بالموسيقى.​

استعراض عملي لميزة Privacy Display الجديدة

أوضحت المنصة أن أبرز ما قدمه التسريب هو استعراض أول عملي لميزة Privacy Display التي روجت لها سامسونج سابقًا، حيث أظهر الفيديو كيف تصبح شاشة Galaxy S26 Ultra شبه سوداء عند النظر إليها من زوايا جانبية، بينما تظل محتوياتها واضحة فقط أمام المستخدم مباشرة.​

أشارت 9to5Google إلى أن هذه الميزة تعمل بشكل يشبه «واقيات الخصوصية» التقليدية التي تُضاف كشاشة حماية، لكنها هنا مدمجة في الشاشة نفسها عبر طبقات العرض، مع إمكانية تفعيلها من إعدادات الهاتف لتقليل رؤية من يجلس بجوار المستخدم للمحتوى المعروض على الشاشة.​

تفاصيل واجهة النظام والانتظار للإعلان الرسمي

أكدت المنصة أن التسريب ركّز على الجانب البصري والتجربة الأولى أكثر من الخوض في المواصفات التقنية الكاملة للهاتف أو نتائج الأداء، إذ لم يتضمن الفيديو المنشور اختبارات معيارية أو معلومات جديدة عن المعالج أو الكاميرا أو البطارية بخلاف ما ظهر في تسريبات سابقة.​

أوضحت 9to5Google أن سامسونج ما زالت ملتزمة بحدث Galaxy Unpacked يوم 25 فبراير للكشف رسميًا عن سلسلة Galaxy S26، بما في ذلك جميع تفاصيل Galaxy S26 Ultra وميزة Privacy Display، إلى جانب مزايا Galaxy AI الجديدة التي من المتوقع أن تتكامل مع الهاتف عند طرحه في الأسواق.​