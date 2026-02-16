قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب حفل فى كافية.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة
بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| عطل عالمى يضرب منصة X .. سامسونج تكشف عن ترقيات جديدة في Galaxy S26 Ultra Ultra

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

منع الآلاف من الوصول إلى الخدمة .. عطل عالمى يضرب منصة X

ضرب عطل تقني واسع النطاق منصة «X» المعروفة سابقًا باسم تويتر،  تسبب في صعوبة آلاف المستخدمين  من إمكانية تصفح الخط الزمني أو نشر التحديثات، ووفقا لما نره موقع «Downdetector»  سجلت العديد من الشكاوى وذلك خلال فترة قصيرة، لتزداد الشكاوي لتسجيل أكثر من 11 ألف بلاغ عن مشكلات في الخدمة 

تفاجئ المستخدمين.. سامسونج تكشف عن ترقيات جديدة في Galaxy S26 Ultra Ultra

أصدرت شركة سامسونج فيديو تشويقيًا جديدًا للترويج لتحسينات كاميرا هاتف Galaxy S26 Ultra ، وخاصةً أداء تصوير الفيديو في الإضاءة المنخفضة. لكن المفاجأة تكمن في أن المقطع الذي يُظهر هذه التحسينات تم إنشاؤه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. فهل هو حقيقي بالفعل، أم أنه مجرد مؤثرات بصرية مُحسّنة بالذكاء الاصطناعي وهل استخدمت سامسونج الذكاء الاصطناعي لعرض الكاميرا المحسّنة لهاتف Galaxy S26 Ultra؟

 

هل هاتفك منهم .. أندرويد 17 يكشف عن القائمة الكاملة للأجهزة المتوافقة

دخل نظام أندرويد 17 (الذي يحمل الاسم الرمزي الداخلي "Cinnamon Bun") رسميًا مرحلة الاختبار المبكر. وقد غيّرت جوجل استراتيجيتها هذا العام، فاستبدلت معاينات المطورين التقليدية بقناة "Canary" لتبسيط عملية التطوير.

يعد من المتوقع أن يبدأ طرح الإصدار المستقر من أندرويد 17 لأجهزة Pixel في يونيو 2026 تقريبًا.

هونر تسبق سامسونج بإطلاق جهازها اللوحي الجديد Honor MagicPad 4..إليك أهم مواصفاتها

بدأت شركة Honor بالترويج لجهازها اللوحي الرائد الجديد MagicPad 4، قبل إطلاقه المتوقع في الصين في الأول من أبريل. ويأتي هذا الجهاز بعد سلسلة MagicPad 3، بالتزامن مع استعداد Honor لعرض هاتفها القابل للطي Magic V6 وهاتفها الروبوتي في مؤتمر MWC 2026 في برشلونة.

ببطارية ضخمة وقدرة شحن جبارة.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف Realme P4 Lite 4G

أكدت شركة ريلمي رسميًا وصول هاتف Realme P4 Lite 4G إلى الهند، وكشفت عن تفاصيل أولية حول تصميمه ومكوناته وموقعه في السوق. يبدو أن هذا الهاتف من سلسلة P الاقتصادية يركز على عمر بطارية طويل وميزات عملية ومتانة، مما يشير إلى أنه هاتف ذكي بأسعار معقولة موجه للمستخدمين العاديين.

مفاجأة للمستخدمين.. أول هاتف قابل للطي من "أبل" إليك أهم مواصفاتههاتف ايفون القابل للطي 

تخطط شركة أبل للدخول إلى سوق الهواتف الذكية القابلة للطي هذا العام وذلك بإطلاق هاتف آيفون فولد خلال شهر سبتمبر المقبل. 

وأشارت التقارير إلى أن الشركة قد تخطط لإطلاق الهاتف بتصميم قلاب، وذلك على غرار هاتف سامسونج جالاكسي زد فليب 7 وموتورولا رازر 60، إلا أن ذلك قد يعتمد على ردود فعل المستخدمين تجاه ايفون القابل للطي والتي ستطلقه الشركة هذا العام.

أحدث أخبار أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا أخبارًا وتقارير أحدث التقنيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

ترشيحاتنا

بيراميدز

إعلام موعد مباراة بيراميدز وبتروجيت ولقاء الفائز بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا

الزمالك

اليوم.. الزمالك يحسم موقف فتوح وبنتايك من المشاركة أمام سيراميكا كليوباترا

مورينيو

مورينيو يعلق على أنباء تدريبه ريال مدريد: لا أريد تأجيج الشائعات وبنفيكا لا يحتاج إلى معجزة للتأهل

بالصور

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

المزيد