أخبار التكنولوجيا| عطل عالمى يضرب منصة X .. سامسونج تكشف عن ترقيات جديدة في Galaxy S26 Ultra Ultra

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

منع الآلاف من الوصول إلى الخدمة .. عطل عالمى يضرب منصة X



ضرب عطل تقني واسع النطاق منصة «X» المعروفة سابقًا باسم تويتر، تسبب في صعوبة آلاف المستخدمين من إمكانية تصفح الخط الزمني أو نشر التحديثات، ووفقا لما نره موقع «Downdetector» سجلت العديد من الشكاوى وذلك خلال فترة قصيرة، لتزداد الشكاوي لتسجيل أكثر من 11 ألف بلاغ عن مشكلات في الخدمة

تفاجئ المستخدمين.. سامسونج تكشف عن ترقيات جديدة في Galaxy S26 Ultra Ultra

أصدرت شركة سامسونج فيديو تشويقيًا جديدًا للترويج لتحسينات كاميرا هاتف Galaxy S26 Ultra ، وخاصةً أداء تصوير الفيديو في الإضاءة المنخفضة. لكن المفاجأة تكمن في أن المقطع الذي يُظهر هذه التحسينات تم إنشاؤه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. فهل هو حقيقي بالفعل، أم أنه مجرد مؤثرات بصرية مُحسّنة بالذكاء الاصطناعي وهل استخدمت سامسونج الذكاء الاصطناعي لعرض الكاميرا المحسّنة لهاتف Galaxy S26 Ultra؟

هل هاتفك منهم .. أندرويد 17 يكشف عن القائمة الكاملة للأجهزة المتوافقة

دخل نظام أندرويد 17 (الذي يحمل الاسم الرمزي الداخلي "Cinnamon Bun") رسميًا مرحلة الاختبار المبكر. وقد غيّرت جوجل استراتيجيتها هذا العام، فاستبدلت معاينات المطورين التقليدية بقناة "Canary" لتبسيط عملية التطوير.

يعد من المتوقع أن يبدأ طرح الإصدار المستقر من أندرويد 17 لأجهزة Pixel في يونيو 2026 تقريبًا.

هونر تسبق سامسونج بإطلاق جهازها اللوحي الجديد Honor MagicPad 4..إليك أهم مواصفاتها

بدأت شركة Honor بالترويج لجهازها اللوحي الرائد الجديد MagicPad 4، قبل إطلاقه المتوقع في الصين في الأول من أبريل. ويأتي هذا الجهاز بعد سلسلة MagicPad 3، بالتزامن مع استعداد Honor لعرض هاتفها القابل للطي Magic V6 وهاتفها الروبوتي في مؤتمر MWC 2026 في برشلونة.

ببطارية ضخمة وقدرة شحن جبارة.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف Realme P4 Lite 4G

أكدت شركة ريلمي رسميًا وصول هاتف Realme P4 Lite 4G إلى الهند، وكشفت عن تفاصيل أولية حول تصميمه ومكوناته وموقعه في السوق. يبدو أن هذا الهاتف من سلسلة P الاقتصادية يركز على عمر بطارية طويل وميزات عملية ومتانة، مما يشير إلى أنه هاتف ذكي بأسعار معقولة موجه للمستخدمين العاديين.

مفاجأة للمستخدمين.. أول هاتف قابل للطي من "أبل" إليك أهم مواصفاتههاتف ايفون القابل للطي

تخطط شركة أبل للدخول إلى سوق الهواتف الذكية القابلة للطي هذا العام وذلك بإطلاق هاتف آيفون فولد خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن الشركة قد تخطط لإطلاق الهاتف بتصميم قلاب، وذلك على غرار هاتف سامسونج جالاكسي زد فليب 7 وموتورولا رازر 60، إلا أن ذلك قد يعتمد على ردود فعل المستخدمين تجاه ايفون القابل للطي والتي ستطلقه الشركة هذا العام.